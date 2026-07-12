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ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто (інфографіка)

Технології&Авто
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Найпопулярніші вживані авто з-за кордону
Найпопулярніші вживані авто з-за кордону, Фото: magnific
У першому півріччі українці придбали 111,5 тис. імпортованих з-за кордону вживаних авто. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит скоротився на 2%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші вживані авто з-за кордону

Аналітики зазначають, що середній вік ввезених з-за кордону вживаних авто становить 9,7 року.
Найчастіше українці обирали бензинові автівки. На них припало 58% усіх перших реєстрацій імпортованих уживаних авто, тоді як торік їхня частка становила 47%.
Далі йдуть:
  • дизельні — 20% (22% у І півріччі 2025 р.)
  • електромобілі — 11% (22% у І півріччі 2025 р.)
  • гібриди — 8% (5% у І півріччі 2025 р.)
  • авто з ГБО — 3% (4% у І півріччі 2025 р.)
Лідером серед уживаних легковиків, ввезених в Україну у першому півріччі, став Volkswagen Golf — українці зареєстрували 5143 таких автомобілі.
ТОП-10 найпопулярніших моделей ввезених з-за кордону вживаних легковиків у 1 півріччі 2026 року
ТОП-10 найпопулярніших моделей ввезених з-за кордону вживаних легковиків у 1 півріччі 2026 року, Інфографіка створена за допомогою ШІ
До цього Finance.ua зазначав, що протягом січня-червня 2026 року українці придбали понад 15 тис. електромобілів. Це вдвічі менше, порівняно з першим півріччям 2025 року.
Найпопулярнішим новим електромобілем став BYD Leopard 3 — українці придбали 421 таке авто. Серед вживаних електрокарів першість за Nissan Leaf — за шість місяців в Україні вперше зареєстрували 1592 такі автомобілі.
Також ми писали, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.
Посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк залежно від категорії транспортного засобу:
  • 15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);
  • 5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопромВживані авто
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