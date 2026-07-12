ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто (інфографіка) Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

Найпопулярніші вживані авто з-за кордону, Фото: magnific

У першому півріччі українці придбали 111,5 тис. імпортованих з-за кордону вживаних авто. Порівняно з аналогічним періодом минулого року попит скоротився на 2%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші вживані авто з-за кордону

Аналітики зазначають, що середній вік ввезених з-за кордону вживаних авто становить 9,7 року.

Найчастіше українці обирали бензинові автівки. На них припало 58% усіх перших реєстрацій імпортованих уживаних авто, тоді як торік їхня частка становила 47%.

Далі йдуть:

дизельні — 20% (22% у І півріччі 2025 р.)

електромобілі — 11% (22% у І півріччі 2025 р.)

гібриди — 8% (5% у І півріччі 2025 р.)

авто з ГБО — 3% (4% у І півріччі 2025 р.)

Лідером серед уживаних легковиків, ввезених в Україну у першому півріччі, став Volkswagen Golf — українці зареєстрували 5143 таких автомобілі.

ТОП-10 найпопулярніших моделей ввезених з-за кордону вживаних легковиків у 1 півріччі 2026 року, Інфографіка створена за допомогою ШІ

До цього Finance.ua зазначав , що протягом січня-червня 2026 року українці придбали понад 15 тис. електромобілів. Це вдвічі менше, порівняно з першим півріччям 2025 року.

Найпопулярнішим новим електромобілем став BYD Leopard 3 — українці придбали 421 таке авто. Серед вживаних електрокарів першість за Nissan Leaf — за шість місяців в Україні вперше зареєстрували 1592 такі автомобілі.

Також ми писали , що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк залежно від категорії транспортного засобу:

15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

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