Mercedes випустить 10 нових авто найближчим часом Сьогодні 06:15 — Технології&Авто

Mercedes готується випустити рекордну кількість нових авто

Компанія Mercedes-Benz офіційно розпочала реалізацію безпрецедентного плану з випуску та модернізації своїх автомобілів. Спільно зі своїми підрозділами AMG та Maybach бренд прагне повернути втрачені позиції після відчутного скорочення глобального попиту торік.

Стратегія автовиробника базується не лише на створенні принципово нових електромобілів, а й на суттєвому продовженні життєвого циклу вже наявних популярних моделей.

У рамках цієї глобальної експансії компанія готує до виходу цілу низку знакових новинок, зазначає видання motor1.com.

Mercedes S-Class 2027

Оновлений флагман марки отримав фірмовий дизайн фар та ліхтарів із трипроменевою зіркою.

Mercedes S-Class 2027

Салон седана тепер нагадує повністю електричний EQS завдяки новій конфігурації численних дисплеїв, а покупці вперше можуть замовити повністю безшкіряне оздоблення інтер’єру.

Лінійку двигунів поповнив новий 530-сильний V8, тоді як топовий V12 залишився ексклюзивом для ринків Північної Америки, Китаю та Близького Сходу через жорсткі екологічні стандарти Європи.

Окремо оновилася броньована версія Guard із балістичним захистом класу VR10, яка отримала понад 2700 унікальних нових деталей.

Mercedes C-Class EQ

Цей абсолютно новий електричний седан отримав самобутній дизайн із ретро-елементами, уникнувши занадто округлих форм старших моделей EQE та EQS.

Mercedes C-Class EQ

Завдяки спеціалізованій електричній платформі автомобіль має збільшену колісну базу, що забезпечує більше простору в салоні, та додатковий передній багажник.

Інтер’єр дорожчих версій вражає суцільним 39,1-дюймовим екраном. Батарея місткістю 94,5 кВт⋅год гарантує запас ходу до 762 кілометрів, а початкова повнопривідна версія C400 4Matic видає 482 кінські сили.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Амбітний п’ятидверний ліфтбек став першим електрокаром бренду з Аффальтербаха, побудованим на унікальній архітектурі.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Щоб залучити консервативних клієнтів, розробники оснастили новинку системами штучного відтворення звуку двигуна V8 та симуляції перемикання передач.

Топова модифікація GT63 отримала три електродвигуни сумарною потужністю 1153 кінські сили, що дозволяє розганятися до першої «сотні» всього за дві секунди.

Окрім цього, модель підтримує надшвидку зарядку потужністю до 600 кВт.

Mercedes-AMG GLE 63 S/GLS 63

Найбільші кросовери та позашляховики марки зберегли традиційні двигуни, отримавши під капот 4,0-літровий бітурбо V8 потужністю 603 кінські сили із м’яко-гібридною 48-вольтовою технологією.

Mercedes-AMG GLE 63 S/GLS 63

Моделі стандартно комплектуються адаптивною пневматичною підвіскою та системою активної стабілізації нахилів кузова, яка аналізує дорожнє покриття до 1000 разів на секунду.

Салон пропонує знайому архітектуру з вертикальними екранами, а через ексклюзивну програму Manufaktur доступні дорогі варіанти шкіряного оздоблення.

Mercedes-AMG GLC 53

Після хвилі критики в бік занадто складних чотирициліндрових гібридних установок, підрозділ AMG повертає під капот GLC більші мотори.

Mercedes-AMG GLC 53

Нова модифікація оснащена 3,0-літровою турбованою «шісткою» на 443 кінські сили з функцією короткочасного збільшення потужності до 472 к.с.

Автомобіль, який також буде доступний у кузові купе, вперше серед кросоверів бренду отримав режим дрифту, повнокероване шасі та спеціальну вихлопну систему з покращеним звучанням.

Mercedes VLE

Цей розкішний електрокар покликаний об’єднати комфорт преміального седана та практичність мінівена.

Mercedes VLE

Модель отримала трирядний салон на вісім місць із можливістю демонтажу крісел та високоякісні матеріали обробки без дешевого пластику.

Повнопривідна силова установка видає 415 кінських сил, а батарея місткістю 115 кВт-год забезпечує до 700 кілометрів автономного пробігу.

У майбутньому заплановано вихід подовженої версії та розкішного варіанту під суббрендом Maybach.

Mercedes C-Class (рестайлінг)

Традиційне сімейство C-Class із двигунами внутрішнього згоряння готується до планового оновлення в середині свого життєвого циклу.

Mercedes C-Class

Очікується, що дизайн екстер’єру та інтер’єру зроблять відповідно до стилістики нового електричного C-Class EQ задля єдиного візуального сприйняття лінійки.

Завдяки появі родинного кросовера з шестициліндровим мотором, версія C53 з «шісткою» фактично підтверджена для кузовів седан та універсал, тоді як дизельні агрегати збережуть у строю ще на кілька років.

Mercedes GLA

З погляду обсягів комерційних продажів, нове покоління найменшого кросовера GLA стане ключовою прем’єрою року.

Mercedes GLA

Автомобіль матиме повністю ідентичний дизайн як для версій із традиційними двигунами, так і для електричних модифікацій.

Покупцям запропонують електричні варіанти з батареями місткістю 58 та 85 кВт-год із заднім або повним приводом, а також бензинові 1,5-літрові м’які гібриди з переднім або повним приводом.

Mercedes CLE з мотором V8

Німецький бренд завершує підготовку до випуску модифікації CLE з потужним восьмициліндровим двигуном.

Mercedes CLE з мотором V8

Виробник планує представити дві різні версії: серійну модель CLE 63 та лімітований варіант для ексклюзивної лінійки Mythos.

Екстремальний варіант Mythos отримає значно агресивніший дизайн кузова та форсований до 646 кінських сил 4,0-літровий V8, а його тираж буде обмежений лише 30 екземплярами для всього світу.

Нові позашляховики серії G-Class

Компанія активно працює над розширенням сімейства «Гелендвагена», готуючи до повернення відкриту версію G-Class Cabriolet, яка має отримати потужний двигун від AMG G63.

Нові позашляховики серії G-Class

Окрім цього, у розробці перебуває компактніший позашляховик, відомий як «Little G». Попри початкові плани зробити зменшений варіант виключно електричним, під тиском дилерів виробник погодився зберегти в лінійці версії з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

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