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Які повідомлення краще видалити зі смартфона

Технології&Авто
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Які SMS перетворюють телефон на "відкрите вікно" для шахраїв
Які SMS перетворюють телефон на "відкрите вікно" для шахраїв, Фото: magnific
Смартфон, який потрапив до рук зловмисника, може відкрити доступ до приватних даних власника. Особливо небезпечними є повідомлення, у яких зберігаються коди, паролі, документи або конфіденційні відомості.
Про те, які повідомлення варто видаляти зі смартфона, пише iTechua.

Коди підтвердження та паролі

Насамперед зі смартфона варто видаляти коди підтвердження й паролі до банківських сервісів. Навіть кілька цифр можуть стати важливою підказкою для зловмисників, якщо вони вже мають частину особистих даних користувача.
Щойно одноразовий код виконав свою функцію, його потрібно одразу стерти. Після цього варто очистити кошик, адже в Android та iOS видалені SMS можуть залишатися в пам’яті ще місяцями.

Фото документів

Окрему небезпеку становлять фотографії документів, зокрема паспортів, водійських посвідчень та інших посвідчень особи. Один чіткий знімок може відкрити шлях до мікропозик, реєстрації SIM-карт і продажу даних на чорному ринку.
Якщо такі файли справді потрібні, їх безпечніше перемістити в зашифроване хмарне сховище з двофакторною автентифікацією. Також можна використовувати надійний менеджер паролів, зокрема 1Password, NordLocker чи Google Files.

Листування з конфіденційними даними

Також варто видаляти листування, у яких містяться PIN-коди, номери карток, CVC, домашні адреси або відповіді на секретні запитання.
Якщо шахраї отримають доступ до смартфона, вони насамперед можуть перевірити SMS і месенджери у пошуку саме таких даних. Особливо небезпечними є фрази на кшталт «пароль такий самий, як і від карти».
За матеріалами:
Novyny.live
ШахрайствоШахраїСмартфони
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