ШІ проти дешевих смартфонів: телефони в діапазоні $220 можуть зникнути у 2027 році 12.07.2026, 01:18 — Технології&Авто

Смартфони, Фото: magnific

Прогнозують, що наступного року ситуація з постачанням DRAM для споживчої електроніки лише погіршиться. Багато галузевих аналітиків схиляються до думки, що вже у 2027 році для бюджетних смартфонів настануть похмурі часи. Через те, що центри обробки даних для ШІ буквально «поглинають» наявні поставки DRAM (які найближчим часом можуть скласти понад 60% від загального обсягу), виробники телефонів залишаться з мізерними залишками. У них просто не буде іншого вибору, окрім як піднімати ціни.

Ціни на пам’ять DRAM зросли майже на 700% з 2022 року, при цьому всього три виробники контролюють 90% усіх поставок, пише Wccftech.

Навіть попри колективний позов, спрямований безпосередньо проти Samsung, SK hynix та Micron, приборкати ситуацію з цінами на DRAM не вдасться.

Згідно зі звітом видання MyDrivers, до кінця 2026 року понад половину всього обсягу пам’яті вже буде задіяно в обчисленнях для штучного інтелекту.

Очевидно, що така диспропорція у поставках означає, що виробникам смартфонів, включно з Apple, доведеться не лише миритися з вищими цінами, а й вести жорстку боротьбу за отримання достатньої кількості компонентів.

У звіті згадується, що бюджетні смартфони в ціновій категорії 1500 юанів (або в діапазоні $220) можуть повністю зникнути з ринку у 2027 році.

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На думку експертів, витрати на пам’ять відтепер складатимуть до 60% вартості смартфона. Це робить отримання прибутку практично неможливим для компаній, якщо вони не вдадуться до суттєвого підвищення цін.

Дослідницька фірма IDC прогнозує, що обсяги поставок смартфонів упадуть до найнижчого рівня з 2013 року, при цьому постачання ПК також різко впадуть.

Китайські постачальники DRAM можуть дещо полегшити ситуацію, проте коригування цін на ринку наразі є далекою від реальності перспективою.

Оскільки Samsung, SK hynix та Micron контролюють 90% світового постачання DRAM, єдиним світлом у кінці тунелю залишаються китайські компанії CXMT та YMTC.

І хоча для цих виробників постачання чипів на внутрішній ринок для таких гігантів, як Huawei, Xiaomi, OPPO та інших, не стане проблемою, решті компаній доведеться долати безліч геополітичних перешкод, щоб інтегрувати ці компоненти у своє виробництво.

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У той час як Apple продовжує свої лобістські зусилля перед адміністрацією Трампа в надії вирішити проблеми з ланцюжками поставок, партнерство з китайськими компаніями CXMT та YMTC не означатиме, що покупці отримають пам’ять DDR чи LPDDR за нижчими цінами. Як зазначає авторитетний аналітик Мін-Чі Куо, цей тандем лише знизить ризики дефіциту.

Зважаючи на поточну ситуацію, пріоритетом для виробників смартфонів буде забезпечення максимальних обсягів поставок, а не переговори про зниження цін. На жаль, мінімізація ризиків дефіциту не розв’яже цінову дилему.

Саме тому бюджетні смартфони або повністю зникнуть, або суттєво подорожчають, змушуючи споживачів переплачувати за пристрої із меншим набором функцій.

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