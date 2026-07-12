Скільки коштує година роботи кондиціонера 12.07.2026, 00:11 — Технології&Авто

Найпопулярніші кондиціонери мають холодопродуктивність від 2,5 до 3,5 кВт, Фото: magnific

В Україні все більше людей користуються кондиціонерами під час спеки, що підвищує і навантаження на енергосистему, і ризики відключення світла, а також суму в платіжках за електроенергію.

Скільки коштує година роботи кондиціонера, порахувало видання Dom Wprost.

Вартість кондиціонування повітря залежить від кількох факторів:

потужність пристрою;

його енергетичний клас;

температура, встановлена ​​на пульті дистанційного керування;

температура на вулиці;

розмір приміщення;

ступінь сонячного освітлення;

якість ізоляції будівлі;

час роботи компресора.

Сучасні спліт-системи кондиціонерів оснащені інверторною технологією. Це означає, що після охолодження кімнати компресор сповільнюється та споживає значно менше енергії, ніж протягом перших кількох хвилин роботи.

Скільки електроенергії споживає кондиціонер

Найпопулярніші побутові кондиціонери мають холодопродуктивність від 2,5 до 3,5 кВт. Однак це не означає, що вони споживають таку ж кількість електроенергії.

На практиці більшість пристроїв споживають приблизно від 0,5 до 1,2 кВт⋅год енергії на годину під час нормальної роботи, хоча при максимальному навантаженні споживання може бути вищим.

Фіксована ціна на електроенергію для всіх побутових споживачів в Україні в липні 2026 року становить 4,32 грн за кВт⋅год. У нічний час — з 23:00 до 07:00 — вона вдвічі менша, за умови наявності двозонного лічильника. Всі розрахунки наведені за денним тарифом для домогосподарств.

Скільки коштує робота кондиціонеру

Кондиціонер споживає 0,5 кВт·год:

одна година роботи — 2,16 грн;

8 годин — 17,28 грн;

30 днів по 8 годин — 518,4 грн;

місяць цілодобово з урахуванням нічного тарифу — 1 296 грн.

Кондиціонер споживає 0,8 кВт·год:

одна година роботи — 3,45 грн;

8 годин — 27,65 грн;

один місяць використання по 8 годин на день — 829,44 грн;

місяць цілодобово з урахуванням нічного тарифу — 2 073,6 грн.

Кондиціонер споживає 1 кВт⋅год:

одна година роботи — 4,32 грн;

8 годин — 34,56 грн;

один місяць роботи по 8 годин на день — 1036,8 грн;

місяць цілодобово з урахуванням нічного тарифу — 2 592 грн.

Це приблизні значення. На практиці сучасний пристрій не працює на максимальній потужності більшу частину часу, тому фактичні рахунки, як правило, нижчі.

Коли вмикати кондиціонер та на яку температуру

Найбільша помилка, яку роблять багато людей — вмикають кондиціонер лише тоді, коли в квартирі стає дуже спекотно. Тим часом експерти зазначають, що часті вимикання та перезапуски змушують компресор працювати на повну потужність.

Тож набагато корисніше підтримувати постійну температуру близько 24−26 градусів, ніж намагатися охолодити квартиру, нагріту до 30 градусів.

Кожен додатковий градус охолодження збільшує споживання енергії. Якщо на вулиці 32 градуси Цельсія, встановлення кондиціонера на 18 градусів створює значно більше навантаження на систему, ніж встановлення на 25 градусів.

Експерти рекомендують, щоб різниця між температурою на вулиці та в приміщенні не перевищувала 6−8 градусів. Це краще як для здоров’я, так і для домашнього бюджету.

Як зменшити рахунки за кондиціонування повітря:

закривати вікна жалюзі або шторами вдень;

закривати вікна, коли працює кондиціонер;

регулярно чистити фільтри;

не встановлювати занадто низьку температуру;

вибирати прилади з високим класом енергоефективності;

використовувати функцію Eco або нічний режим.

УНІАН За матеріалами:

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