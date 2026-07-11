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Презентовано новий Ford Explorer: як змінився великий кросовер (фото)

Технології&Авто
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Ford Explorer пройшов повторне оновлення
Ford Explorer пройшов повторне оновлення, Фото: Ford
Дебютував новий Ford Explorer 2026. Великий сімейний кросовер зазнав змін зовні та всередині. Новий Ford Explorer презентували в Китаї, адже це одна з країн, де випускають модель.
Про неї розповіли на офіційному сайті Ford.
Нинішнє оновлення — вже друге для Ford Explorer шостого покоління. Наразі не відомо, чи глобальна версія моделі повторюватиме стиль китайського варіанта, чи відрізнятиметься від нього окремими деталями.
Позашляховий варіант Ford Explorer має виразніший дизайн
Позашляховий варіант Ford Explorer має виразніший дизайн, Фото: Ford
Кросовер Ford Explorer 2026 пізнається за ширшою решіткою радіатора та тоншими фарами, які тепер з’єднані діодною смугою. Крім того, замінили ліхтарі та бампери.
Варіант підвищеної прохідності (у різних країнах його називають Timberline або Tremor) має виразніший дизайн із особливою радіаторною решіткою, масивнішими бамперами та позашляховими шинами.
Модель дебютувала з 2,0-літровим турбомотором
Модель дебютувала з 2,0-літровим турбомотором, Фото: Ford
У салоні Ford Explorer 2026 цифровий щиток приладів поєднується із великим 27-дюймовим тачскріном. Кросоверу покращили оздоблення та оновили центральну консоль. Як і раніше, модель доступна у варіантах на 5, 6 та 7 місць.
У салоні встановлено великий 27-дюймовий тачскрін
У салоні встановлено великий 27-дюймовий тачскрін, Фото: Ford
Новий Ford Explorer дебютував у Китаї з 2,3-літровою бензиновою турбочетвіркою на 286 к. с. На інших ринках також пропонують 300-сильну версію цього двигуна, а також 3,0-літровий V6 твін-турбо потужністю 400 сил. Усі модифікації оснащені 10-ступінчастою автоматичною КПП.
За матеріалами:
Фокус
Авто
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