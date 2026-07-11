HMD представила чотири нові кнопкові телефони Nokia з підтримкою ШІ Сьогодні 02:04 — Технології&Авто

Оголошено випуск нової лінійки кнопкових телефонів Nokia

Усі вони оснащені спеціальною кнопкою в центрі навігаційної клавіші для швидкого доступу до функцій штучного інтелекту.

Nokia 200 4G

ШІ-можливості в цих телефонах реалізовані на базі китайського Sikey AI. Користувачі можуть ставити прості запитання та керувати функціями пристрою за допомогою голосу.

За даними HMD, асистент буде безкоштовним протягом перших 180 днів, після чого для його використання знадобиться платна підписка. Оформити її можна лише через смартфон.

Nokia 210 4G

Окрім цього, всі нові моделі підтримують спеціальний Xpress chat із можливістю відеодзвінків, що реалізовано завдяки вбудованим фронтальним VGA-камерам.

Nokia 215 4G 2nd Edition

Nokia 200 та Nokia 210 отримали 2,4-дюймові QVGA-дисплеї, тоді як Nokia 215 та Nokia 235 оснащені 2,8-дюймовими IPS-панелями з тією ж роздільною здатністю. Nokia 210 4G та Nokia 235 4G мають також основні камери зі спалахом. У першій моделі це VGA-сенсор, а в другій — сенсор на 2 МП.

Nokia 235 4G 2nd Edition

Усі телефони працюють під управлінням операційної системи S30+ та обладнані акумуляторами ємністю 1450 мА·год. Також вони підтримують Bluetooth 5.0, FM-радіо, зарядку через USB-C та мають роз’єм 3,5 мм для навушників і слот для карт MicroSD до 32 ГБ.

HMD поки що не повідомила про ціни та терміни виходу нових моделей на ринок.

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