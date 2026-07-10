SpaceX запустила 1,5 тисячі супутників Starlink у першій половині 2026 року Сьогодні 22:49 — Технології&Авто

SpaceX запустила 1,5 тисячі супутників Starlink у першій половині 2026 року

SpaceX протягом першої половини 2026 року запустила майже рекордну кількість супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту, обігнавши торішній результат за цей самий період — 1589 одиниць.

Про це повідомляє The Verge.

Це більше ніж торік, коли компанія Ілона Маска вивела на орбіту 1489 супутників протягом перших шести місяців 2025-го. Всього торік було запущено 3180 супутників. Загалом у космосі їх вже понад 12,4 тисячі, з яких близько 11 тисяч є робочими.

SpaceX запустила більше супутників, ніж її новий конкурент Amazon Leo

Крім того, за шість місяців 2026-го SpaceX запустила більше супутників, ніж її новий конкурент Amazon Leo за 15 місяців, протягом яких компанія Джеффа Безоса вивела на низьку навколоземну орбіту 396 одиниць.

У липні 2020 року Федеральна комісія зі зв’язку дозволила Amazon розгорнути 3236 супутників на низькій навколоземній орбіті. Якби це здійснювали ракетою Falcon 9, яку використовують для Starlink, на це пішов би лише рік.

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