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Новий позашляховик Denza Bao 5 дебютує в Європі (фото)

Технології&Авто
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Новий позашляховик Denza Bao 5 дебютує в Європі (фото)
Новий позашляховик Denza Bao 5 дебютує в Європі (фото)
Преміальний бренд Denza, що входить до складу BYD, представив у Європі новий рамний позашляховик Bao 5.
Модель поєднує класичну конструкцію зі сходовою рамою, плагін-гібридну силову установку й сучасні технології для бездоріжжя.
Новий позашляховик Denza Bao 5 дебютує в Європі (фото)
Довжина Denza Bao 5 становить майже 4,9 м. Позашляховик побудований на платформі DMO з орієнтацією на експлуатацію поза дорогами. Плагін-гібридна система складається з 1,5-літрового турбобензинового двигуна та двох електромоторів потужністю 272 к.с. спереду і 388 к.с. ззаду. Сумарна віддача сягає 544 к.с. і 760 Нм крутного моменту, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,8 секунди.
Новий позашляховик Denza Bao 5 дебютує в Європі (фото)
Для покращення прохідності модель отримала два електронні блокування диференціалів, інтелектуальну систему розподілу тяги та незалежну підвіску на подвійних поперечних важелях спереду і ззаду. У версії Ultimate встановлена адаптивна підвіска DiSus-P Body Control, яка може збільшувати дорожній просвіт на 90 мм, до максимальних 310 мм.
Ціни Denza Bao 5 для європейського ринку поки не оголошені. Водночас модель стане конкурентом таких позашляховиків, як Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser та Ineos Grenadier.
За матеріалами:
mmr.ua
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