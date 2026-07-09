OpenAI запустила GPT-Live — голосову модель, яка вміє слухати й говорити одночасно Сьогодні 22:10 — Технології&Авто

GPT-Live-1 стає голосовою моделлю за замовчуванням для тарифів Go, Plus і Pro, а GPT-Live-1 mini

OpenAI представила GPT-Live — нове покоління голосових моделей, які тепер живлять ChatGPT Voice. Функція вже розгортується глобально для користувачів iOS, Android і ChatGPT.com.

Що нового

Головна відмінність GPT-Live — повнодуплексна архітектура: модель може слухати й говорити одночасно, а не по черзі, як це працювало раніше. Завдяки цьому розмова стає більш природною: під час діалогу GPT-Live може показувати, що уважно слухає, короткими репліками на кшталт «угу» чи «так», підтримувати швидкий обмін репліками або просто мовчати, коли співрозмовнику потрібен час подумати.

За словами компанії, це також найрозумніша голосова модель OpenAI на сьогодні. Якщо запит потребує вебпошуку, глибших міркувань чи складнішої роботи, GPT-Live непомітно делегує задачу флагманській текстовій моделі «за лаштунками» — на момент запуску це GPT-5.5 — і повертає результат у розмову, коли він готовий. Поки триває обробка, голосова модель продовжує підтримувати розмову, щоб не переривати її потік.

Безпека та обмеження

OpenAI повідомила про запуск довгострокового моніторингу після релізу, зосередженого на емоційній прив’язаності користувачів — це продовження попередніх досліджень компанії щодо афективного використання чат-ботів і емоційного благополуччя.

Окремо в компанії наголосили, що GPT-Live створена саме для розмови, а не для імітації голосу конкретної людини: модель використовує набір заздалегідь визначених голосів у ChatGPT, і має захист від відтворення голосу реальної людини.

Кому доступно

GPT-Live-1 стає голосовою моделлю за замовчуванням для тарифів Go, Plus і Pro, а GPT-Live-1 mini для безплатних користувачів. Модель оптимізована під найпопулярніші мови в ChatGPT, хоча для деяких мов компанія попереджає про можливий неносійський акцент чи прогалини у вільності мовлення. Наразі GPT-Live не підтримує голосове спілкування з відео чи демонстрацією екрана, OpenAI обіцяє додати цю можливість найближчим часом.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.