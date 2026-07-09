Ford відкликає понад 110 тисяч Mustang Сьогодні 02:39 — Технології&Авто

Ford відкликає понад 110 тисяч Mustang

У США Ford оголосив масштабне відкликання 110 626 автомобілів Mustang, Mustang GTD та електричних кросоверів Mustang Mach-E через дві виявлені проблеми безпеки. Кампанії проводяться за участю Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), а всі роботи для власників будуть безкоштовними.

Перша сервісна кампанія

Перша сервісна кампанія стосується 67 842 автомобілів Mustang і Mustang GTD останніх модельних років.

За даними NHTSA, у цих авто склоочисники можуть працювати лише на високій швидкості, а омивач лобового скла — відмовляти в окремих умовах низьких температур. Це загрожує погіршенням огляду під час дощу, снігу чи обмерзання скла. Дилери Ford мають перевірити такі машини й за потреби замінити необхідні деталі.

Друга сервісна кампанія

Друга кампанія охоплює 42 784 електричних кросовери Mustang Mach-E. У них може зламатися шестерня у задньому диференціалі, що призводить до втрати приводу.

У деяких випадках автомобіль здатен неконтрольовано покотитися, якщо його залишити без увімкненого стоянкового гальма. Регулятор наголошує, що обидві ситуації підвищують ризик ДТП, тому Ford розпочав добровільне загальнонаціональне відкликання.

Власники не сплачуватимуть за ремонт. Коли необхідні деталі та процедури будуть доступні, офіційні дилери Ford безкоштовно відремонтують або замінять проблемні вузли. Перевірити, чи потрапив конкретний автомобіль під відкликання, можна за VIN-кодом через Ford або базу даних NHTSA. Графік проведення робіт ще узгоджується, а листи з повідомленнями планують розіслати власникам поштою.

Обидві несправності впливають на безпеку

У складних погодних умовах водій може втратити огляд через неефективні склоочисники, а відмова елементів трансмісії здатна спричинити раптову втрату тяги або мимовільний рух авто.

Ford намагається усунути ризики до того, як вони призведуть до серйозних інцидентів, а фахівці з безпеки радять не зволікати з відвідуванням сервісу після отримання повідомлення про відкликання.

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