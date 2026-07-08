З 2028 року українці в Чехії не зможуть їздити на українських номерах Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Українські автомобілі зможуть отримати чеські номери

У спеціальному реєстрі автомобілів на українських номерах у Чехії від початку 2026 року зареєстрували понад тисячу нових транспортних засобів. Загальна кількість таких авто, оформлених українцями з тимчасовим захистом, сягнула 28 925.

Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на Novinky.cz.

Водночас експерти вважають, що фактична кількість автомобілів на українській реєстрації в Чехії є більшою. Хоча спеціальний реєстр спрощує роботу поліції, власники таких транспортних засобів поки що звільнені від обов’язкового технічного контролю, що, на думку чеської влади, створює певні ризики. Однак цей виняток планують скасувати.

Реєстрація українських авто є обов’язковою

Обов’язок для українців, які прибули до Чехії на автомобілях з українською реєстрацією, зареєструвати транспортний засіб у спеціальному реєстрі діє з початку 2024 року. За відсутність такої реєстрації, або взяття на облік, передбачений значний штраф.

Оскільки такі автомобілі вважаються учасниками міжнародного руху, які тимчасово перебувають за межами країни реєстрації, на них не поширюється вимога проходити технічний контроль за межами України.

Втім, у майбутньому ця норма може змінитися, повідомив виданню речник Міністерства транспорту Чехії Франтішек Ємелка.

«У майбутньому регулярному технічному контролю мають підлягати як автомобілі, раніше зареєстровані в реєстрі українських транспортних засобів, так і автомобілі новоприбулих громадян України з дозволом на перебування в Чехії, які користуються українськими номерами», — сказав він.

Українські автомобілі зможуть отримати чеські номери

У разі ухвалення законопроєкту, який передбачає зміни для осіб із тимчасовим захистом у Чехії, вже з початку наступного року автомобілі на українських номерах можна буде реєструвати у загальному чеському реєстрі транспортних засобів із отриманням чеських номерних знаків та необхідністю розмитнення автомобіля.

Наразі така реєстрація практично неможлива. Крім того, українці з тимчасовим захистом фактично не можуть зареєструвати на своє ім’я навіть автомобіль, придбаний у Чехії та зареєстрований на чеських номерах.

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З початку 2028 року така реєстрація стане обов’язковою — люди з дозволом на перебування в Чехії не матимуть права їздити тут на українських номерах. Виняток має тривати перші шість місяців від отримання такого дозволу, тобто і тимчасового захисту.

За порушення цього обов’язку буде загрожувати штраф до 30 тисяч крон водієві і до 50 тисяч крон.

У Чехії може бути до 40 тисяч авто на українських номерах

За оцінками Чеського бюро страховиків — професійного об’єднання страхових компаній, які надають послугу страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобілів, — насправді в Чехії перебуває не майже 29 тисяч автомобілів на українських номерах, а приблизно на 11 тисяч більше — близько 40 тисяч.

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Із них, за оцінками, близько 1500 не застраховані, решта мають страхування від українських страхових компаній. Після внесення до чеського реєстру вони муситимуть бути застрахованими в чеських компаніях.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що для українців, які проживають у Чехії з тимчасовим захистом і користуються автомобілями на українських номерах, втрата або крадіжка номерного знака може створити серйозні труднощі. Окремої спрощеної процедури для заміни українських номерів за кордоном наразі немає.

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