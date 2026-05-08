Що робити українцям у Чехії при втраті номерного знака авто

Швидкого механізму саме для українців за кордоном наразі немає

Для українців, які проживають у Чехії з тимчасовим захистом і користуються автомобілями на українських номерах, втрата або крадіжка номерного знака може створити серйозні труднощі. Окремої спрощеної процедури для заміни українських номерів за кордоном наразі немає.

Про це пише Radio Prague International.

Що радить чеська поліція

У чеській поліції пояснюють, що викрадення номерних знаків вважається адміністративним правопорушенням. У такому випадку власнику автомобіля необхідно звернутися до найближчого відділення поліції та повідомити про інцидент.

Поліція не видає тимчасових або замінних номерних знаків. Питання заміни номерів потрібно вирішувати через відповідні органи в Україні.

Як відбувається заміна номерів в Україні

У Головному сервісному центрі МВС України пояснили, що заміна номерних знаків у разі втрати або викрадення відбувається через процедуру перереєстрації транспортного засобу.

Для цього власник автомобіля або його уповноважений представник має подати відповідну заяву. Якщо звертається представник, необхідна нотаріально посвідчена довіреність.

До заяви також додаються:

документи, що посвідчують особу;

підтвердження повноважень представника;

квитанції про оплату встановлених платежів.

Йдеться про оплату:

державної реєстрації або перереєстрації;

бланків реєстраційних документів;

нових номерних знаків.

У МВС наголосили, що у разі заміни номерів через їх втрату або крадіжку огляд автомобіля не проводиться.

Чи можна оформити заміну дистанційно

Подати документи для перереєстрації можна:

у сервісному центрі МВС;

через центр надання адміністративних послуг;

через електронний кабінет водія;

через портал «Дія», якщо така послуга доступна.

Водночас для українців, які перебувають за кордоном, існує суттєве обмеження. У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що окремої процедури перереєстрації транспортних засобів для громадян України за межами країни наразі не передбачено.

Тобто спеціального механізму для біженців або власників тимчасового захисту в Чехії чи інших країнах ЄС поки немає.

Ще одне обмеження стосується пересилання номерних знаків.

Українські номерні знаки не можна вивозити або надсилати за кордон окремо від транспортного засобу, на який вони були видані. Тому замовити нові номери в Україні та переслати їх поштою до Чехії неможливо.

До моменту відновлення номерних знаків користування автомобілем може бути проблематичним.

Без номерів транспортний засіб не відповідає вимогам для участі у дорожньому русі. У разі перевірки поліцією водієві доведеться пояснювати ситуацію та показувати документи, які підтверджують звернення до правоохоронців.

Фахівці радять у разі втрати або крадіжки номерів одразу звертатися до чеської поліції, отримати підтвердження поданої заяви, а після цього контактувати з українськими сервісними центрами МВС або перевіряти доступні електронні сервіси.

