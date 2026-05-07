Не лише трудова книжка: які документи треба оцифрувати для страхового стажу
Оцифрування трудових книжок в Україні триватиме до 10 червня 2026 року. Водночас фахівці наголошують, що цифрового формату потребують не лише самі трудові книжки.
Про це пише Судово-юридична газета.
Чому важливо оцифрувати документи про стаж
Дані про страховий стаж автоматично почали потрапляти до електронного реєстру лише з 1 січня 2004 року. Періоди роботи до цієї дати підтверджуються паперовими документами — трудовою книжкою та іншими довідками, які засвідчують право на зарахування стажу.
У разі втрати таких документів людині доведеться відновлювати архівні довідки або звертатися до суду та шукати свідків. У деяких випадках підтвердити стаж може бути надзвичайно складно або неможливо, через що частину років роботи не врахують.
Саме тому громадянам рекомендують заздалегідь перевести в електронний формат не лише трудову книжку, а й інші документи, які можуть впливати на підтвердження страхового стажу.
Які документи потрібно оцифрувати
Окрім трудової книжки, фахівці радять завантажити:
- дипломи та інші документи про освіту;
- військовий квиток;
- свідоцтва про народження дітей;
- довідки про догляд за дитиною;
- посвідчення про державні нагороди;
- інші документи, що підтверджують страховий стаж.
Чи можуть продовжити строки оцифрування
Наразі офіційним дедлайном для переведення трудових книжок у цифровий формат залишається 10 червня 2026 року.
Водночас у парламентському комітеті з питань соціальної політики вже опрацьовують можливість продовження цього терміну.
Необхідність змін пояснюють тим, що значна кількість українців фізично не може пройти процедуру вчасно. Насамперед ідеться про:
- військовослужбовців;
- мешканців окупованих територій і зон бойових дій;
- українців, які перебувають за кордоном.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що до 10 червня 2026 року українцям потрібно перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат. Якщо цього не зробити вчасно, то частину трудового стажу можуть не врахувати під час призначення пенсії. Інколи потрібно надати додаткові документи.
Також ми писали, що страховий стаж враховується тільки за умови сплати страхових внесків. Тому важливо перевіряти, чи роботодавець платить відповідні внески, а також з’ясувати, чи вся інформація про трудові відносини оцифрована і наявна в Реєстрі застрахованих осіб.
