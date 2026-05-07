Не лише трудова книжка: які документи треба оцифрувати для страхового стажу Сьогодні 21:05 — Особисті фінанси

Офіційним дедлайном для переведення трудових книжок у цифровий формат залишається 10 червня 2026 року

Оцифрування трудових книжок в Україні триватиме до 10 червня 2026 року. Водночас фахівці наголошують, що цифрового формату потребують не лише самі трудові книжки.

Про це пише Судово-юридична газета.

Чому важливо оцифрувати документи про стаж

Дані про страховий стаж автоматично почали потрапляти до електронного реєстру лише з 1 січня 2004 року. Періоди роботи до цієї дати підтверджуються паперовими документами — трудовою книжкою та іншими довідками, які засвідчують право на зарахування стажу.

У разі втрати таких документів людині доведеться відновлювати архівні довідки або звертатися до суду та шукати свідків. У деяких випадках підтвердити стаж може бути надзвичайно складно або неможливо, через що частину років роботи не врахують.

Саме тому громадянам рекомендують заздалегідь перевести в електронний формат не лише трудову книжку, а й інші документи, які можуть впливати на підтвердження страхового стажу.

Які документи потрібно оцифрувати

Окрім трудової книжки, фахівці радять завантажити:

дипломи та інші документи про освіту;

військовий квиток;

свідоцтва про народження дітей;

довідки про догляд за дитиною;

посвідчення про державні нагороди;

інші документи, що підтверджують страховий стаж.

Чи можуть продовжити строки оцифрування

Наразі офіційним дедлайном для переведення трудових книжок у цифровий формат залишається 10 червня 2026 року.

Водночас у парламентському комітеті з питань соціальної політики вже опрацьовують можливість продовження цього терміну.

Необхідність змін пояснюють тим, що значна кількість українців фізично не може пройти процедуру вчасно. Насамперед ідеться про:

військовослужбовців;

мешканців окупованих територій і зон бойових дій;

українців, які перебувають за кордоном.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що до 10 червня 2026 року українцям потрібно перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат. Якщо цього не зробити вчасно, то частину трудового стажу можуть не врахувати під час призначення пенсії. Інколи потрібно надати додаткові документи.

Також ми писали , що страховий стаж враховується тільки за умови сплати страхових внесків. Тому важливо перевіряти, чи роботодавець платить відповідні внески, а також з’ясувати, чи вся інформація про трудові відносини оцифрована і наявна в Реєстрі застрахованих осіб.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.