Стаж враховується тільки за умови сплати страхових внесків — Пенсійний фонд

Страховий стаж враховується тільки за умови сплати страхових внесків. Тому важливо перевіряти, чи роботодавець платить відповідні внески, а також з’ясувати, чи вся інформація про трудові відносини оцифрована і наявна в Реєстрі застрахованих осіб.

Про це заявив заступник голови правління Пенсійного фонду України з питань цифровізації Олександр Малецький в інтерв’ю Українському Радіо

Облік трудових відносин — Реєстр застрахованих осіб

До 2021 року основним документом для обліку трудових відносин була паперова трудова книжка. Після набуття чинності відповідного закону основним джерелом інформації став Реєстр застрахованих осіб, який веде Пенсійний фонд України.

Відтоді записи в паперовій трудовій книжці виконують лише функцію дублювання даних, що зберігаються в реєстрі. Зокрема, записи, зроблені після 10 червня 2021 року, не мають самостійного значення.

«Тому навіть, якщо у вашій трудовій книжці є якісь записи після 10.06.2021 року, то це вже тільки копія того, що зберігається в реєстрі», — розповів експерт.

Як формується страховий стаж

Інформація про трудову діяльність використовується для визначення страхового стажу, на підставі якого нараховуються соціальні виплати.

Система загальнообов’язкового державного соціального страхування охоплює кілька напрямів, зокрема пенсійне забезпечення, страхування на випадок безробіття, тимчасової втрати працездатності та інші види.

Дані в Реєстрі застрахованих осіб накопичуються з 2000 року, а з 2004 року саме вони є основою для обчислення страхового стажу.

Оцифрування трудових книжок

Для внесення даних про трудову діяльність за періоди до запровадження електронного обліку проводиться оцифрування трудових книжок.

Подати сканкопії можуть як роботодавці, так і самі працівники через портал електронних послуг Пенсійного фонду або у сервісних центрах.

«Те, що стосується молодих людей, у більшості випадків не треба нічого робити. А от для людей, які почали свою трудову діяльність раніше, і треба було внести цю інформацію. Причому чим швидше, щоб поки підприємство працює, можна було з’ясувати якісь нюанси, перевірити і бути впевненим, що всі періоди трудової діяльності увійшли в ці дані і на їх підставі формується коректний і правильний страховий стаж», — пояснив Малецький.

Після оцифрування внесення записів у паперову трудову книжку здійснюється лише за бажанням працівника.

Закон передбачає п’ятирічний період для подання інформації, однак відповідальність за його порушення не встановлена. З огляду на воєнний стан цей термін планують продовжити. Водночас у Пенсійному фонді зазначають, що дані прийматимуть і після завершення визначеного строку.

Особливі випадки

Пенсіонерам оцифровувати трудові книжки не потрібно, оскільки їхні дані вже були внесені під час призначення пенсії.

Періоди навчання до 2004 року враховуються до стажу, тоді як після 2004 року — лише за умови добровільної сплати страхових внесків.

Щодо роботи за кордоном, такі періоди можуть бути враховані лише за наявності міжнародних угод. Наразі відповідних домовленостей із росією немає.

Що варто перевірити

У Пенсійному фонді рекомендують:

подати сканкопії трудової книжки, якщо це ще не зроблено;

перевірити наявність усіх записів у Реєстрі застрахованих осіб;

контролювати сплату страхових внесків роботодавцем.

Перевірити ці дані можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг або в мобільному застосунку Пенсійного фонду.

Українське радіо

