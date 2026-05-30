Чи можна працювати на двох роботах у Польщі Сьогодні 16:23 — Особисті фінанси

Коли роботодавець у Польщі може заборонити підробіток

У Польщі працівники можуть поєднувати основну роботу з додатковою зайнятістю — як за трудовими, так і за цивільно-правовими договорами, а також вести власний бізнес. Водночас у деяких випадках роботодавець може заборонити другу роботу.

Про це пише inpoland.

У яких випадках роботодавець може заборонити підробіток

Попри загальне правило, існують винятки, коли роботодавець має право обмежити додаткову зайнятість.

До цих випадків належать:

неконкуренція,

захист комерційної таємниці,

конфлікт інтересів,

порушення обов’язків працівника.

Найпоширенішим обмеженням є умова про неконкуренцію. Вона застосовується до працівників, які мають доступ до важливої інформації компанії, клієнтської бази або бізнес-стратегії.

У таких випадках заборона може стосуватися як роботи в компаніях-конкурентах, так і ведення власного бізнесу в тій самій сфері.

Важливо, що така угода укладається виключно письмово та повинна чітко визначати сферу обмежень, термін дії та наслідки порушення.

Зазначається, що роботодавець може реагувати на наслідки додаткової зайнятості. Якщо підробіток призводить до втоми, запізнень, зниження продуктивності або порушення обов’язків, тоді роботодавець може накласти дисциплінарне стягнення.

До цього Finance.ua зазначав , що у Польщі зростає попит на тимчасових працівників. У квітні 2026 року кількість запитів на такий персонал збільшилася приблизно на 10%.

Найбільший попит на тимчасових працівників зараз фіксується у логістиці, складському секторі, легкій промисловості, e-commerce, харчовій переробці та сфері послуг. Активний найм також зберігається у роздрібній торгівлі, особливо у періоди сезонного зростання продажів.

