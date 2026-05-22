У Польщі зріс попит на тимчасових працівників Сьогодні 13:01

У Польщі зростає попит на тимчасових працівників. У квітні 2026 року кількість запитів на такий персонал збільшилася приблизно на 10%.

Про це повідомив засновник міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Євген Кіріченко.

За його словами, тенденція до зростання тимчасової зайнятості стала помітною ще наприкінці 2025 року, однак суттєво посилилася вже в перші місяці 2026-го.

«Сьогодні польський бізнес працює в умовах високої макроекономічної невизначеності. Компанії стикаються зі зростанням витрат, дорогим персоналом, нестабільним попитом та обережніше підходять до інвестицій. У таких умовах роботодавці дедалі більше цінують можливість швидко адаптувати масштаби найму до ринкової ситуації», — зазначив засновник Gremi Personal.

У яких сферах найбільший попит

Найбільший попит на тимчасових працівників зараз фіксується у логістиці, складському секторі, легкій промисловості, e-commerce, харчовій переробці та сфері послуг. Активний найм також зберігається у роздрібній торгівлі, особливо у періоди сезонного зростання продажів.

Серед найбільш затребуваних спеціальностей:

складські працівники;

комплектувальники замовлень;

виробничий персонал;

оператори ліній та обладнання;

працівники харчової промисловості;

допоміжний персонал у логістиці й транспорті;

технічні працівники;

сезонний персонал у готельно-ресторанному бізнесі.

Водночас головним драйвером ринку тимчасової зайнятості залишається не HoReCa, а саме логістика, склади та виробництво через високу плинність кадрів, сезонні коливання попиту та необхідність забезпечувати безперервність операційної діяльності.

Роботодавці змінюють підходи до найму

Паралельно змінюються й підходи до конкуренції за працівника. Якщо раніше ключовим фактором була передусім погодинна ставка, то сьогодні кандидати дедалі більше звертають увагу на стабільність співпраці, легальність працевлаштування, прогнозованість графіка, швидкість рекрутингу та додаткові соціальні гарантії.

У відповідь роботодавці активніше пропонують бонуси за відвідуваність, гнучкі графіки, швидкий вихід на роботу, житло, транспорт, спрощені процедури працевлаштування та ширший пакет соціальної підтримки.

Влада також намагається діджиталізувати процедури легалізації іноземних працівників. Зокрема, з квітня у Польщі запрацювала оновлена електронна система MOS 2.0, через яку тепер оформлюється легалізація перебування та працевлаштування іноземців. Польський бізнес очікує, що цифровізація процедур дозволить йому швидше закривати кадрові потреби в умовах високої конкуренції за персонал.

Кількість іноземних працівників у Польщі зростає

За даними ZUS, у першому кварталі 2026 року кількість застрахованих іноземців на ринку праці Польщі зросла на 8,6% у річному вимірі — у середньому до 1,295 млн осіб. Для порівняння: наприкінці 2025 року темпи приросту були 7,9%.

Ще динамічніше зростає кількість українських працівників. У першому кварталі 2026 року їхня чисельність у Польщі збільшилася на 9,7% у річному вимірі — майже до 865 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що другий рік поспіль у Польщі фіксують найвище реальне річне зростання доходів домогосподарств серед європейських країн. У Польщі реальний дохід домогосподарств зростав найшвидше у 2025 році, на 4,1%. Польща також була лідером за зростанням у 2024 році. У 2025 році доходи в жодній іншій країні не зростали так швидко, як у Польщі. Нідерланди посіли друге місце зі зростанням на 2,3%, а Португалія — третє — зі зростанням на 2%.

