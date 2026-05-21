У Польщі доходи населення зростають найшвидше в ЄС

Другий рік поспіль у Польщі фіксують найвище реальне річне зростання доходів домогосподарств серед європейських країн.
Про це пише InPoland.net.pl.
За даними Euronews, серед 16 країн, які досліджувала Організація економічного співробітництва та розвитку у 2025 році, реальні доходи домогосподарств на душу населення зросли у 14 державах. Найшвидше зростання зафіксовано у Польщі та Португалії, тоді як у двох країнах показник знизився.
У дослідженні оцінювався реальний річний дохід домогосподарств на душу населення з урахуванням їхньої фактичної здатності витрачати або заощаджувати кошти. Такий підхід дозволяє точніше оцінити динаміку добробуту, ніж аналіз лише зростання ВВП на душу населення або номінальних зарплат.

Польща знову лідирує за темпами зростання

У Польщі реальний дохід домогосподарств зростав найшвидше у 2025 році, на 4,1%. Польща також була лідером за зростанням у 2024 році.
У 2025 році доходи в жодній іншій країні не зростали так швидко, як у Польщі.
Нідерланди посіли друге місце зі зростанням на 2,3%, а Португалія — третє — зі зростанням на 2%.
Натомість минулого року у двох країнах зафіксували зниження річного реального доходу домогосподарств на душу населення: в Австрії та Фінляндії.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що після завершення війни в Україні польський ринок праці може зазнати змін через різні наміри українських працівників щодо повернення додому. Наразі 38% українців не планують повертатися в Україну, тоді як 33% опитаних планують повернення одразу після завершення війни або впродовж одного-двох років.
Фахівці ринку праці попереджають, що у разі відтоку частини українських працівників Польща може відчути нестачу кадрів у логістиці, будівництві, промисловості, сфері послуг та агропродовольчому секторі.
Також Finance.ua зазначав, що мінімальна заробітна плата у Польщі у 2027 році може становити 4 860,47 злотих брутто. Це лише на 54,47 злотих більше, ніж чинний рівень. Якщо прогноз справдиться, це буде одне з найменших підвищень мінімальної зарплати за останні роки. У перерахунку на суму після сплати податків працівники отримуватимуть 3 643,63 злотих нетто. Це на 37,78 злотих більше, ніж зараз.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
