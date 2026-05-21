Що відбувається з робочими місцями та зарплатами — коментар НБУ Сьогодні 17:06 — Особисті фінанси

Брак кадрів зберігається, особливо не вистачає фахівців робітничих спеціальностей.

У 2026 році середні реальні заробітні плати, тобто з урахуванням інфляції, зростуть майже на 12%. У наступні роки темпи зростання, за прогнозом регулятора, становитимуть 6−7% щороку.

Про це повідомляє Національний банк України.

Кількість шукачів роботи зростає швидше за вакансії

Хоча бізнес все ще скаржиться на нестачу працівників, кількість шукачів роботи збільшується.

Згідно з даними сайтів із працевлаштування кількість резюме впродовж останніх місяців зростала швидше, ніж кількість вакансій.

«Це, у тому числі, результат припинення міграції з України. За даними Державної прикордонної служби України, у I кварталі 2026 року кількість громадян, які в’їхали в країну, перевищила кількість тих, хто виїхав», — додав Нацбанку.

Дефіцит кадрів залишається

Загалом, за даними НБУ, брак кадрів зберігається, особливо не вистачає фахівців робітничих спеціальностей.

Це спонукає приватний бізнес активно конкурувати за працівників, підвищуючи зарплати.

У державному секторі на початку року зарплати також зростали — як через підвищення мінімальної зарплати, так і через перегляд посадових окладів окремих категорій, зокрема освітян.

НБУ очікує, що загалом у 2026 році середні реальні (тобто з вирахуванням інфляції) зарплати зростуть майже на 12%, а в наступні роки вони зростатимуть на 6−7%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані дослідження ІЕД писав , що брак кадрів продовжує бути найголовнішою проблемою промислового бізнесу. «Брак робочої сили» не тільки впевнено утримує першість серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час, а й щомісяця б’є рекорди. У квітні ця проблема турбувала 68% бізнесів — історичний максимум з початку щомісячних опитувань.

Попри гострий дефіцит кадрів, який фіксують роботодавці в багатьох галузях, значна частина українців досі не має роботи . Водночас більшість тих, хто працевлаштований, не змінювали місце роботи протягом останнього року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.