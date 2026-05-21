0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що відбувається з робочими місцями та зарплатами — коментар НБУ

Особисті фінанси
96
Брак кадрів зберігається, особливо не вистачає фахівців робітничих спеціальностей.
Брак кадрів зберігається, особливо не вистачає фахівців робітничих спеціальностей.
У 2026 році середні реальні заробітні плати, тобто з урахуванням інфляції, зростуть майже на 12%. У наступні роки темпи зростання, за прогнозом регулятора, становитимуть 6−7% щороку.
Про це повідомляє Національний банк України.

Кількість шукачів роботи зростає швидше за вакансії

Хоча бізнес все ще скаржиться на нестачу працівників, кількість шукачів роботи збільшується.
Згідно з даними сайтів із працевлаштування кількість резюме впродовж останніх місяців зростала швидше, ніж кількість вакансій.
«Це, у тому числі, результат припинення міграції з України. За даними Державної прикордонної служби України, у I кварталі 2026 року кількість громадян, які в’їхали в країну, перевищила кількість тих, хто виїхав», — додав Нацбанку.
Місце для вашої реклами

Дефіцит кадрів залишається

Загалом, за даними НБУ, брак кадрів зберігається, особливо не вистачає фахівців робітничих спеціальностей.
Це спонукає приватний бізнес активно конкурувати за працівників, підвищуючи зарплати.
У державному секторі на початку року зарплати також зростали — як через підвищення мінімальної зарплати, так і через перегляд посадових окладів окремих категорій, зокрема освітян.
НБУ очікує, що загалом у 2026 році середні реальні (тобто з вирахуванням інфляції) зарплати зростуть майже на 12%, а в наступні роки вони зростатимуть на 6−7%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані дослідження ІЕД писав, що брак кадрів продовжує бути найголовнішою проблемою промислового бізнесу. «Брак робочої сили» не тільки впевнено утримує першість серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час, а й щомісяця б’є рекорди. У квітні ця проблема турбувала 68% бізнесів — історичний максимум з початку щомісячних опитувань.
Попри гострий дефіцит кадрів, який фіксують роботодавці в багатьох галузях, значна частина українців досі не має роботи. Водночас більшість тих, хто працевлаштований, не змінювали місце роботи протягом останнього року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЗарплатаРинок праціРобота
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems