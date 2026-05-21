Кількість шукачів роботи зростає швидше за вакансії
Хоча бізнес все ще скаржиться на нестачу працівників, кількість шукачів роботи збільшується.
Згідно з даними сайтів із працевлаштування кількість резюме впродовж останніх місяців зростала швидше, ніж кількість вакансій.
«Це, у тому числі, результат припинення міграції з України. За даними Державної прикордонної служби України, у I кварталі 2026 року кількість громадян, які в’їхали в країну, перевищила кількість тих, хто виїхав», — додав Нацбанку.
НБУ очікує, що загалом у 2026 році середні реальні (тобто з вирахуванням інфляції) зарплати зростуть майже на 12%, а в наступні роки вони зростатимуть на 6−7%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані дослідження ІЕД писав, що брак кадрів продовжує бути найголовнішою проблемою промислового бізнесу. «Брак робочої сили» не тільки впевнено утримує першість серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час, а й щомісяця б’є рекорди. У квітні ця проблема турбувала 68% бізнесів — історичний максимум з початку щомісячних опитувань.
Попри гострий дефіцит кадрів, який фіксують роботодавці в багатьох галузях, значна частина українців досі не має роботи. Водночас більшість тих, хто працевлаштований, не змінювали місце роботи протягом останнього року.