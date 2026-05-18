«Брак робочої сили» не тільки впевнено утримує першість серед основних
перешкод для ведення бізнесу у воєнний час, а й щомісяця б’є рекорди. У квітні
ця проблема турбувала 68% бізнесів — історичний максимум з початку щомісячних
опитувань.
Про це свідчать результати 48-го щомісячного опитування, яке ІЕД провів
серед 471 промислового підприємства.
У квітні відбулося несуттєве зростання складності пошуку кваліфікованих
працівників — із 61,4% до 62,3% зросла частка підприємств, для яких таких
працівників було важче знайти. Некваліфікованих працівників більш складно
шукати для 35,1% опитаних.
Також суттєве скорочення
кількості підприємств, що планують зростання зайнятості у тримісячній
перспективі: із 16,6% у березні до 2,5% у квітні.
Компаній, які планують звільнення людей, навпаки стало більше — з 3,9%
до 6%. Проте у вимушені відпустки працівників майже не відправлятимуть — ці
плани є у 4,1% компаній, що втричі менше, ніж у березні (12,5%).
На другому місці вкорінилася перешкода «зростання цін на сировину,
матеріали та товари» — показник зріс з 45% до 56%. Рекордний показник за понад
рік.
«Ця перешкода залишається на другій сходинці, але з суттєво вищим
результатом. Ми маємо один із найвищих результатів — 56%. На такому ж рівні ця
перешкода була в лютому 2025 року», — розповів старший науковий співробітник
ІЕД Євген Ангел.
Трійку найбільших перешкод закриває «небезпека працювати», яка
збільшила свою «вагу» з 42% до 46%.
«Взимку цю перешкоду називали 57%
опитаних. Зважаючи на посилення обстрілів енергетичної інфраструктури та
відключення електропостачання, це відображалося в актуальності цієї перешкоди.
Але на початку 2026 року ситуація змінилася», — зазначив Євген Ангел.
Ця проблема залишається більш актуальною для великого бізнесу — для
понад 60% великих підприємств порівняно з понад 30% мікро та близько 40% малих.
У регіональному вимірі проблема гостріша в прифронтових промислових
регіонах — понад 80% опитаних у Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та
Дніпропетровській областях вважають небезпечні умови перешкодою для ведення
бізнесу.
Опитування зафіксувало підняття на четверту сходинку перешкоди
«зменшення попиту на продукцію/послуги» — з 25% до 26%.
Актуальність«перебоїв з електро-, водо- або теплопостачанням»
продовжила зменшуватися третій місяць поспіль — впала з четвертої на шосту
сходинку із 21%.
37% підприємств були змушені тимчасово призупиняти роботу через перебої
з електроенергією у березні. Водночас 43% бізнесів працювали безперервно, попри
перебої з електроенергією. Лише 20% бізнесів не мали відключень електроенергії.
Середні втрати робочого часу становили 5% у березні після 6% у лютому.
Найбільші втрати робочого часу в малих підприємствах (7%), серед галузей — у
металургії та металообробці (7%), а в регіональному вимірі — у Черкаській (16%)
і Сумській (13%) областях.
«Корупція»
та «неправомірні вимоги або тиск із боку правоохоронних чи контрольних органів»
традиційно залишаються несуттєвими проблемами на тлі основних — їх зазначили по
4% опитаних.
Раніше Finance.ua писав, що для зростання ВВП Україні потрібні мільйони працівників. Питання залучення трудових мігрантів наразі не є актуальним для уряду. Пріоритетом залишається повернення українців, які виїхали за кордон.Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
За оцінками уряду, щонайменше 2 мільйони людей, які зараз проживають в Україні, можна додатково залучити до ринку праці.
Як пояснив міністр, ідеться про молодь, людей віком 50+, а також окремі категорії громадян, які нині не беруть участі в економічній діяльності.
«Частково ми говорили в контексті бронювання про людей у розшуку та СЗЧ. Це люди, які зараз також не беруть участі в ринку праці. Залучення всіх цих категорій — наша перша мета», — сказав Соболев.