Сьогодні 12:04 — Казна та Політика

Брак кадрів б’є рекорди: 68% промислових підприємств не вистачає працівників — опитування

Брак кадрів продовжує бути найголовнішою проблемою промислового бізнесу. Зростання цін на сировину та матеріали посилилося — 56% — це другий найбільший виклик для компаній.

Про це йдеться в опитуванні ІЕД (Інституту економічних досліджень та політичних консультацій).

Небезпечні умови роботи турбували у квітні 46% бізнесів, особливо у прифронтових регіонах. Проблема перебоїв з електроенергією слабшає — вже на 6-й сходинці у рейтингу перешкод.

«Брак робочої сили» не тільки впевнено утримує першість серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час, а й щомісяця б’є рекорди. У квітні ця проблема турбувала 68% бізнесів — історичний максимум з початку щомісячних опитувань.

Про це свідчать результати 48-го щомісячного опитування, яке ІЕД провів серед 471 промислового підприємства.

У квітні відбулося несуттєве зростання складності пошуку кваліфікованих працівників — із 61,4% до 62,3% зросла частка підприємств, для яких таких працівників було важче знайти. Некваліфікованих працівників більш складно шукати для 35,1% опитаних.

Також суттєве скорочення кількості підприємств, що планують зростання зайнятості у тримісячній перспективі: із 16,6% у березні до 2,5% у квітні.

Компаній, які планують звільнення людей, навпаки стало більше — з 3,9% до 6%. Проте у вимушені відпустки працівників майже не відправлятимуть — ці плани є у 4,1% компаній, що втричі менше, ніж у березні (12,5%).

На другому місці вкорінилася перешкода «зростання цін на сировину, матеріали та товари» — показник зріс з 45% до 56%. Рекордний показник за понад рік.

«Ця перешкода залишається на другій сходинці, але з суттєво вищим результатом. Ми маємо один із найвищих результатів — 56%. На такому ж рівні ця перешкода була в лютому 2025 року», — розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Трійку найбільших перешкод закриває «небезпека працювати», яка збільшила свою «вагу» з 42% до 46%.

«Взимку цю перешкоду називали 57% опитаних. Зважаючи на посилення обстрілів енергетичної інфраструктури та відключення електропостачання, це відображалося в актуальності цієї перешкоди. Але на початку 2026 року ситуація змінилася», — зазначив Євген Ангел.

Ця проблема залишається більш актуальною для великого бізнесу — для понад 60% великих підприємств порівняно з понад 30% мікро та близько 40% малих.

У регіональному вимірі проблема гостріша в прифронтових промислових регіонах — понад 80% опитаних у Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях вважають небезпечні умови перешкодою для ведення бізнесу.

Опитування зафіксувало підняття на четверту сходинку перешкоди «зменшення попиту на продукцію/послуги» — з 25% до 26%.

Актуальність «перебоїв з електро-, водо- або теплопостачанням» продовжила зменшуватися третій місяць поспіль — впала з четвертої на шосту сходинку із 21%.

37% підприємств були змушені тимчасово призупиняти роботу через перебої з електроенергією у березні. Водночас 43% бізнесів працювали безперервно, попри перебої з електроенергією. Лише 20% бізнесів не мали відключень електроенергії.

Середні втрати робочого часу становили 5% у березні після 6% у лютому. Найбільші втрати робочого часу в малих підприємствах (7%), серед галузей — у металургії та металообробці (7%), а в регіональному вимірі — у Черкаській (16%) і Сумській (13%) областях.

«Корупція» та «неправомірні вимоги або тиск із боку правоохоронних чи контрольних органів» традиційно залишаються несуттєвими проблемами на тлі основних — їх зазначили по 4% опитаних.

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев. Раніше Finance.ua писав , що для зростання ВВП Україні потрібні мільйони працівників. Питання залучення трудових мігрантів наразі не є актуальним для уряду. Пріоритетом залишається повернення українців, які виїхали за кордон.Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

За оцінками уряду, щонайменше 2 мільйони людей, які зараз проживають в Україні, можна додатково залучити до ринку праці.

Як пояснив міністр, ідеться про молодь, людей віком 50+, а також окремі категорії громадян, які нині не беруть участі в економічній діяльності.

«Частково ми говорили в контексті бронювання про людей у розшуку та СЗЧ. Це люди, які зараз також не беруть участі в ринку праці. Залучення всіх цих категорій — наша перша мета», — сказав Соболев.

