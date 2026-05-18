Польські будівельники об’єдналися для відбудови України

Три великі польські будівельні компанії — Budimex, Polimex Mostostal та AMW SINEVIA — підписали угоду про співпрацю для участі у майбутній відбудові України. Документ підписали у Варшаві за участі представників польського уряду.
У Міністерстві державних активів Польщі повідомили, що угода передбачає об’єднання компетенцій, ресурсів та досвіду компаній для підготовки й реалізації масштабних інфраструктурних проєктів в Україні після завершення бойових дій.
Співпраця стосуватиметься насамперед відбудови та модернізації інфраструктури. Фінансування таких проєктів може здійснюватися коштом Європейського Союзу через Банк національної економіки Польщі (BGK), а також із міжнародних джерел.
Міністр державних активів Польщі Войцєх Бальчун назвав угоду прикладом довгострокового та відповідального підходу польського бізнесу до процесу відновлення України.
За його словами, Польща вже працює над інструментами, які дозволять посилити роль польських компаній у майбутніх проєктах у сферах інфраструктури, логістики, портів та енергетики.
