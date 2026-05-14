Перший фінансовий аудит Національного агентства з питань запобігання корупції: що встановлено

Рахункова палата 13 травня затвердила Звіт за результатами фінансового аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Це перший контрольний захід такого типу за всю історію існування Агентства.

В межах аудиту проаналізовано звітність інституції за 2025 рік. У 2025 році НАЗК було відповідальним виконавцем двох бюджетних програм із загальним обсягом бюджетних призначень 1,3 млрд грн. З цієї суми 602,6 млн грн, було виділено на забезпечення господарської діяльності НАЗК.

Аудитом встановлено, що фінансова та бюджетна звітність Агентства станом на 31 грудня 2025 року достовірно в усіх суттєвих аспектах та відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі відображає фінансовий стан установи та його фінансові результати і грошові потоки за 2025 рік.

Під час дослідження елементів витрат на забезпечення діяльності НАЗК відхилень не виявлено.

Водночас аудитори виявили окремі відхилення та недоліки у веденні бухгалтерського обліку, фінансовій звітності та нормативному регулюванні окремих процесів складання та подання фінансової звітності, які практично в повному обсязі усунуто Агентством під час проведення аудиту.

Зокрема:

врегульовано питання ведення позабалансового обліку (внесено зміни до положення про організацію бухгалтерського обліку);

забезпечено відображення на позабалансовому обліку 54 програмні продукти, отримані НАЗК у користування на загальну суму 13,9 млн грн. та відкориговано фінансову звітність;

здійснено облік майна на відповідальному зберіганні (48 одиниць спортивного інвентаря) на суму 295,7 тис. грн;

нормативно врегульовано процес (механізм) надання статусу «уповноваженої особи НАЗК»;

направлено запит до Департаменту комунальної власності м. Києва для з’ясування інформації щодо можливих власників необлікованого майна.

Окремо аудитори звернули увагу на нормативно-правову неузгодженість процесу складання та подання консолідованої фінансової звітності головними розпорядниками бюджетних коштів, які не мають у мережі розпорядників коштів нижчого рівня

