Військовий збір спрямують виключно на зарплати військовослужбовців Сьогодні 13:41 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 15167, який передбачає спрямування всіх надходжень від військового збору виключно на грошове забезпечення військовослужбовців. Для цього у державному бюджеті планують створити окремий спеціальний фонд.

Що пропонує законопроєкт

Документ передбачає створення спеціального фонду у складі державного бюджету, до якого зараховуватимуться всі кошти від військового збору.

У разі остаточного ухвалення закону, з 1 січня 2027 року ці надходження у повному обсязі спрямовуватимуться на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України.

Навіщо це потрібно

Наразі кошти від військового збору надходять до загального фонду державного бюджету і можуть використовуватися на різні потреби.

Автори законопроєкту зазначають, що військовий збір має чітке призначення — підтримка сектору безпеки та оборони. Тому, на їхню думку, ці кошти мають бути законодавчо відокремлені від інших бюджетних видатків.

Також ініціатива покликана:

підвищити прозорість бюджетного процесу;

забезпечити цільове використання коштів;

створити стабільне джерело фінансування для виплат військовим;

посилити довіру платників податків до бюджетної політики держави.

Чому це актуально

У пояснювальній записці зазначається, що державний бюджет на 2026 рік ухвалено з високим дефіцитом. На цьому тлі в суспільстві звучить критика щодо фінансування окремих програм, які не мають прямого стосунку до оборони.

Саме тому автори законопроєкту вважають за необхідне закріпити на законодавчому рівні, що кошти від військового збору не можуть використовуватися на другорядні видатки.

Що це означає для платників податків

У разі ухвалення закону українці зможуть бути впевнені, що сплачений ними військовий збір спрямовується безпосередньо на грошове забезпечення військовослужбовців, а не на інші статті державного бюджету.

Раніше ми писали , що у 2025 році надходження військового збору склали 163,6 млрд гривень. Це у понад три рази більше, ніж у 2024 році (51,2 млрд грн).

Також Finance.ua повідомляв , що фізичні особи-підприємці на єдиному податку першої, другої та четвертої груп можуть отримати штрафи та пеню у разі несплати або неповної сплати військового збору.

