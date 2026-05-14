У Конгресі США розблокували законопроєкт про допомогу Україні на $1,3 млрд Сьогодні 10:24 — Казна та Політика

У Палаті представників США зібрали 218 підписів, необхідних для винесення на голосування законопроєкту про нову безпекову допомогу Україні на 1,3 млрд доларів.

Про це повідомляє The New York Times.

Ініціативу подав провідний демократ у Комітеті у закордонних справах Грегорі Мікс. Протягом кількох місяців документ не могли винести на розгляд через нестачу одного підпису.

13 травня незалежний конгресмен від Каліфорнії Кевін Кілі підтримав так звану петицію про звільнення. Ця процедура дозволяє обійти керівництво Палати представників і змусити винести законопроєкт на розгляд уже наприкінці травня.

Що передбачає законопроєкт

Документ містить:

1,3 млрд доларів безпекової допомоги Україні;

до 8 млрд доларів додаткової підтримки у формі позик;

кошти на поповнення запасів американської зброї;

фінансування післявоєнної відбудови України.

Також законопроєкт передбачає нові санкції проти російських фінансових установ, нафтової та гірничодобувної галузей, а також окремих посадовців рф.

Серед осіб, щодо яких пропонують запровадити санкції, — Володимир Путін, Михайло Мішустін, Сергій Лавров, Андрій Білоусов та інші.

Окремі обмеження можуть торкнутися «Росатому», суден російського «тіньового флоту» та осіб, причетних до викрадення українських дітей.

Які шанси на ухвалення

Петицію підтримали всі демократи та частина республіканців.

Втім, американські ЗМІ оцінюють шанси законопроєкту на остаточне ухвалення як невисокі через опір значної частини республіканців, зокрема президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Піт Гегсет повідомив про розблокування 400 млн доларів допомоги Україні, які були схвалені Конгресом, але певний час не надходили через внутрішні перевірки.

