Біла Церква інвестує понад 25 млн гривень в нову систему оповіщення населення

Казна та Політика
161
У Білій Церкві планують витратити понад 25 млн грн на створення сучасної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення.
Відповідну закупівлю вже оголосили через електронну систему тендерів.
Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» із посиланням на Еспресо.Біла Церква.
Нова система, яку планують придбати у Білій Церкві, має забезпечити швидке та безперебійне інформування жителів про будь-які загрози. Йдеться не лише про сигнали повітряної тривоги, а й про можливі техногенні аварії, надзвичайні ситуації чи інші ризики.
Реалізація проєкту покликана підвищити рівень цивільного захисту в громаді та зробити систему сповіщення більш сучасною, автоматизованою й ефективною.
Подати тендерні пропозиції учасники можуть до 30 травня. Електронний аукціон запланований на 1 червня о 14:45.
За матеріалами:
Finance.ua
