Біла Церква інвестує понад 25 млн гривень в нову систему оповіщення населення

Нова система, яку планують придбати у Білій Церкві, має забезпечити швидке та безперебійне інформування жителів про будь-які загрози. Йдеться не лише про сигнали повітряної тривоги, а й про можливі техногенні аварії, надзвичайні ситуації чи інші ризики.
Реалізація проєкту покликана підвищити рівень цивільного захисту в громаді та зробити систему сповіщення більш сучасною, автоматизованою й ефективною.
Подати тендерні пропозиції учасники можуть до 30 травня. Електронний аукціон запланований на 1 червня о 14:45.