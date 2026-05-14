Біла Церква інвестує понад 25 млн гривень в нову систему оповіщення населення Сьогодні 14:29 — Казна та Політика

У Білій Церкві планують витратити понад 25 млн грн на створення сучасної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення.

Відповідну закупівлю вже оголосили через електронну систему тендерів.

Нова система, яку планують придбати у Білій Церкві, має забезпечити швидке та безперебійне інформування жителів про будь-які загрози. Йдеться не лише про сигнали повітряної тривоги, а й про можливі техногенні аварії, надзвичайні ситуації чи інші ризики.

Реалізація проєкту покликана підвищити рівень цивільного захисту в громаді та зробити систему сповіщення більш сучасною, автоматизованою й ефективною.

Подати тендерні пропозиції учасники можуть до 30 травня. Електронний аукціон запланований на 1 червня о 14:45.

