Єдиний реєстр із даними про те, кого і коли можуть мобілізувати: що планують зробити Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Єдиний реєстр із даними про те, кого і коли можуть мобілізувати: що планують зробити

У ВР зареєстрували законопроєкт «Про прозору систему призову та мобілізаційної черговості». Документ передбачає створення Єдиного реєстру мобілізаційних потреб та відкритий доступ громадян до інформації про черговість мобілізації.

Про це йдеться в Проєкті Закону про прозору систему призову та мобілізаційної черговості.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що необхідність його ухвалення пов’язана з потребою законодавчо врегулювати питання прозорості мобілізаційних процесів в умовах тривалої війни.

Читайте також Мобілізовані підприємці можуть не сплачувати податки під час служби: як скористатися правом

Автор документа також вказує, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету, а його виконання здійснюватиметься в межах коштів, передбачених на фінансування сфери оборони України.

Проєктом закону пропонується визначити прозорість системи призову та мобілізаційної черговості одним із основоположних принципів здійснення мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Документ передбачає створення в Україні Єдиного реєстру мобілізаційних потреб. Згідно із законопроєктом, Збройні сили України та інші військові формування повинні будуть формувати і наповнювати цей реєстр у порядку, визначеному Президентом України.

Що там буде

У реєстрі, як пропонується, має міститися чітка та обґрунтована інформація щодо:

черговості призову на військову службу під час мобілізації;

вимог до громадян для мобілізації, зокрема щодо віку, стану здоров’я та спеціальності;

обмежень стосовно призову на військову службу під час мобілізації.

Громадяни матимуть право на безоплатний доступ до інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі мобілізаційних потреб.

Водночас призов на військову службу під час мобілізації, відповідно до документа, має здійснюватися за визначеною черговістю, яка формуватиметься на основі таких критеріїв, як вік, стан здоров’я, військова спеціальність тощо.

Що змінять

Прикінцевими положеннями законопроєкту пропонується внести зміни до статті 3 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Зокрема, перелік принципів мобілізаційної підготовки та мобілізації хочуть доповнити новим принципом — «прозорість системи призову та мобілізаційної черговості».

Також Кабінет Міністрів у разі ухвалення закону повинен буде у 3 міс. строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із новими нормами та забезпечити відповідні зміни у документах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Мобілізація 50+

згідно з українським законодавством, на службу до війська забирають військовозобов’язаних до досягнення ними 60 років, а отже мобілізація після 50 років проводиться на загальних підставах. Таким людям потрібно проходити військово-лікарську комісію і відвідувати ТЦК у разі отримання повістки. Раніше Finance.ua писав , щозгідно з українським законодавством, на службу до війська забирають військовозобов’язаних до досягнення ними 60 років, а отже мобілізація після 50 років проводиться на загальних підставах. Таким людям потрібно проходити військово-лікарську комісію і відвідувати ТЦК у разі отримання повістки.

Якщо у чоловіка затребувана військова спеціальність і він придатний за станом здоров’я, то його можуть призвати навіть у 58−59 років. Нагадає мо, з 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Водночас підприємці, які були мобілізовані або проходять військову службу за контрактом, мають право на податкові пільг и на час служби. Право на пільги мають лише ті, хто був офіційно зареєстрований як ФОП або самозайнята особа до моменту мобілізації чи підписання контракту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.