Зарплати військових пропонують розраховувати по-новому Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Зарплати військових

У Верховній Раді пропонують встановити гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення для військових. Якщо закон ухвалять, їхні виплати не зможуть бути нижчими за 150% середньої зарплати в Україні і переглядатимуться кожні три місяці.

Про це йдеться в законопроєкті № 15245 «Про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових».

Навіщо це

Автори документа, поданого до ВРУ 13 травня, зазначають, що повномасштабна війна триває вже п’ятий рік, тому питання належного матеріального забезпечення військових залишається одним із ключових.

На їхню думку, стабільний та прогнозований рівень грошового забезпечення має не лише підтримати військовослужбовців, а й стимулювати збереження кваліфікованих кадрів у Збройних силах.

Що пропонують

Законопроєктом пропонується ухвалити окремий закон «Про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових».

Документ передбачає, що:

грошове забезпечення військовослужбовців переглядатимуть щокварталу;

перерахунок проводитиметься з першого числа місяця, що настає після завершення кварталу;

розмір виплат збільшуватимуть на коефіцієнт, який дорівнює 150% показника зростання середньої заробітної плати в Україні за попередній квартал ;

; грошове забезпечення не може бути меншим за 150% середньої зарплати в Україні за квартал, що передує виплаті.

Фактично це означає, що рівень виплат військовим буде коригуватися залежно від динаміки зарплат у країні.

Де планують взяти кошти

У пояснювальній записці зазначено, що на початковому етапі реалізація закону має здійснюватися в межах уже передбачених видатків на оборону.

Якщо виникне потреба в додатковому фінансуванні, джерелами коштів можуть стати:

резервний фонд державного бюджету;

скорочення неефективних бюджетних витрат;

додаткові надходження від детінізації економіки;

кошти, передбачені на обслуговування державного боргу;

міжнародна допомога, гранти та кредити від Європейського Союзу, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій.

Що це означає для військових

У разі ухвалення закону військовослужбовці отримають гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення, який буде напряму залежати від середньої зарплати в Україні.

Також виплати регулярно переглядатимуться, що дозволить швидше реагувати на зміни в економіці та інфляцію.

Раніше ми повідомяли, що щомісячні додаткові виплати для військовослужбовців в Україні залежать від умов служби та виконуваних завдань. Зокрема:

30 тис. грн — за виконання бойових або спеціальних завдань;

50 тис. грн — для тих, хто проходить службу у штабах, органах управління та командуванні;

100 тис. грн — під час перебування в зоні активних бойових дій, а також на період лікування чи реабілітації після поранення або перебування в полоні;

70 тис. грн — додаткова виплата за службу на передовій протягом місяця.

Детальніше про грошове забезпечення військових та з чого воно складається — читайте за посиланянм.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.