Зарплати військових пропонують розраховувати по-новому
Навіщо це
Що пропонують
- грошове забезпечення військовослужбовців переглядатимуть щокварталу;
- перерахунок проводитиметься з першого числа місяця, що настає після завершення кварталу;
- розмір виплат збільшуватимуть на коефіцієнт, який дорівнює 150% показника зростання середньої заробітної плати в Україні за попередній квартал;
- грошове забезпечення не може бути меншим за 150% середньої зарплати в Україні за квартал, що передує виплаті.
Де планують взяти кошти
- резервний фонд державного бюджету;
- скорочення неефективних бюджетних витрат;
- додаткові надходження від детінізації економіки;
- кошти, передбачені на обслуговування державного боргу;
- міжнародна допомога, гранти та кредити від Європейського Союзу, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій.
Що це означає для військових
- 30 тис. грн — за виконання бойових або спеціальних завдань;
- 50 тис. грн — для тих, хто проходить службу у штабах, органах управління та командуванні;
- 100 тис. грн — під час перебування в зоні активних бойових дій, а також на період лікування чи реабілітації після поранення або перебування в полоні;
- 70 тис. грн — додаткова виплата за службу на передовій протягом місяця.
