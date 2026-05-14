Міжнародний Реєстр збитків відкрив нові категорії для українського бізнесу Сьогодні 13:36 — Особисті фінанси

Заяви подаються до Реєстру збитків України (RD4U) в електронному вигляді через вебпортал Дія, www.facebook.com

Міжнародний Реєстр збитків розширив перелік категорій заяв, які можуть подавати українські компанії. Відтепер бізнес має можливість офіційно зафіксувати пошкодження майна, знищення інфраструктури та втрату активів, спричинених повномасштабною агресією рф.

Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Це важливий етап у формуванні майбутнього механізму компенсації. Хоча Реєстр поки не здійснює виплат, подані заяви стануть основою для розгляду вимог спеціальною Компенсаційною комісією, яку наразі створюють міжнародні партнери України.

Які категорії заяв доступні для бізнесу

До Реєстру додали три нові категорії для юридичних осіб:

С1.1 — пошкодження або знищення критичної інфраструктури;

С1.2 — пошкодження або знищення некритичної інфраструктури;

С3.1 — пошкодження, знищення або втрата активів.

Подати заяву можуть усі юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема приватні, державні та комунальні підприємства.

Як подати заяву через «Дію»

Для подання заяви потрібно:

Авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП; У розділі «Бізнесу» обрати відповідну категорію заяви (С1.1, С1.2, С3.1); Вказати дату пошкодження майна та описати обставини події; Додати докази — фото, відео, документи та судові рішення (за наявності); Перевірити інформацію та підписати заяву КЕП; Очікувати повідомлення про результат розгляду в «Дії».

Що відбувається після подання заяви

Якщо заява відповідає встановленим вимогам, її внесуть до Реєстру збитків. Надалі ці дані передадуть до міжнародної Компенсаційної комісії, яка визначатиме розмір відшкодування.

Компенсація може охоплювати:

вартість зруйнованого або пошкодженого майна;

витрати на ремонт чи відновлення інфраструктури;

втрату активів і доходів;

повну втрату бізнесу;

інші прямі збитки.

Окремі категорії для держави

Також Реєстр доповнили категоріями для фіксації збитків, завданих державі Україна:

В1.1 — пошкодження або знищення критичної інфраструктури;

В1.2 — пошкодження або знищення некритичної інфраструктури.

Подавати заяви в цих категоріях можуть лише уповноважені державні органи.

Чи виплачують компенсацію зараз

Наразі Реєстр збитків не здійснює жодних виплат. Його основне завдання — офіційно зафіксувати масштаби шкоди, завданої Україні.

У грудні 2025 року 35 держав та Європейський Союз підписали міжнародну конвенцію про створення Компенсаційної комісії. Після завершення організаційних процедур саме вона розглядатиме подані заяви та ухвалюватиме рішення щодо виплат.

Раніше ми повідомляли , що Реєстр збитків об’єднує 44 держави та Європейський Союз. У грудні 2025 року була підписана Конвенція про створення Міжнародної компенсаційної комісії. Комісія оцінюватиме подані до Реєстру збитків заяви та визначатиме розмір відшкодування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.