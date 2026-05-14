Міжнародний Реєстр збитків відкрив нові категорії для українського бізнесу

Міжнародний Реєстр збитків розширив перелік категорій заяв, які можуть подавати українські компанії. Відтепер бізнес має можливість офіційно зафіксувати пошкодження майна, знищення інфраструктури та втрату активів, спричинених повномасштабною агресією рф.
Це важливий етап у формуванні майбутнього механізму компенсації. Хоча Реєстр поки не здійснює виплат, подані заяви стануть основою для розгляду вимог спеціальною Компенсаційною комісією, яку наразі створюють міжнародні партнери України.
Також Реєстр доповнили категоріями для фіксації збитків, завданих державі Україна:
В1.1 — пошкодження або знищення критичної інфраструктури;
В1.2 — пошкодження або знищення некритичної інфраструктури.
Подавати заяви в цих категоріях можуть лише уповноважені державні органи.
Чи виплачують компенсацію зараз
Наразі Реєстр збитків не здійснює жодних виплат. Його основне завдання — офіційно зафіксувати масштаби шкоди, завданої Україні.
У грудні 2025 року 35 держав та Європейський Союз підписали міжнародну конвенцію про створення Компенсаційної комісії. Після завершення організаційних процедур саме вона розглядатиме подані заяви та ухвалюватиме рішення щодо виплат.
