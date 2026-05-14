До 460 тисяч гривень: які нові виплати планують для військових
Які виплати можуть запровадити
- 100 тис. грн за участь у бойових діях, зокрема на тимчасово окупованих територіях, у зоні між позиціями Сил оборони України та військ рф, а також на території держави-агресора. Виплата нараховуватиметься пропорційно часу участі в бойових діях;
- 170 тис. грн — одноразова винагорода за виконання бойових або спеціальних завдань у складі підрозділів першого ешелону оборони чи наступу, зокрема під час контрнаступу або контратаки;
- 25 тис. грн за кожного знищеного військового противника у стрілецькому або рукопашному бою за умови підтвердження відеофіксацією;
- 250 тис. грн за взяття противника в полон.
- 20 тис. грн на добу за відновлення або повернення позицій, будівель чи споруд, захоплених інфільтрованими групами противника в глибині оборони українських військ;
- 40 тис. грн на добу за захоплення позицій, будівель або споруд безпосередньо на лінії бойового зіткнення чи в глибині оборони противника.
- базову щомісячну виплату для рядового складу — від 30 тис. грн;
- щорічну винагороду за укладання контракту — 27 тис. грн;
- щомісячну додаткову виплату за підписання контракту — 10 тис. грн;
- виплату за взяття противника в полон — 250 тис. грн;
- виплату за знищення противника — 25 тис. грн;
- виплату за захоплення позицій — 40 тис. грн на день;
- виплату за відновлення позицій — 20 тис. грн на день;
- виплату за виконання завдань на лінії бойового зіткнення — 8,7 тис. грн на день.
УЗ платитиме частину іпотеки за працівників — скільки грошей можна зекономити
Як поєднувати роботу і сім’ю: 5 принципів, які працюють
«Національний кешбек»: що потрібно зробити до 15 травня, щоб не втратити гроші
10 вакансій у miltech: кого шукають оборонні компанії
Хто з українців у травні отримає додатковий рахунок за газ — деталі
Єдиний реєстр із даними про те, кого і коли можуть мобілізувати: що планують зробити