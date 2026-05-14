До 460 тисяч гривень: які нові виплати планують для військових

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Кабінет Міністрів працює над проєктом постанови щодо додаткових виплат військовослужбовцям. Проєкт стосуватиметься мобілізованих, контрактників та іноземних громадян, які проходять службу.

Проєктом постановим поділився народний депутат Олексій Гончаренко.

Він наголосив, що документ наразі не ухвалений, однак його положення вже обговорюються.

Які виплати можуть запровадити

Попередньо уряд розглядає такі види додаткової винагороди:

100 тис. грн за участь у бойових діях, зокрема на тимчасово окупованих територіях, у зоні між позиціями Сил оборони України та військ рф, а також на території держави-агресора. Виплата нараховуватиметься пропорційно часу участі в бойових діях;

за кожного знищеного військового противника у стрілецькому або рукопашному бою за умови підтвердження відеофіксацією; 250 тис. грн за взяття противника в полон.

Проєкт також передбачає додаткові виплати за ведення штурмових дій. Зокрема:

20 тис. грн на добу за відновлення або повернення позицій, будівель чи споруд, захоплених інфільтрованими групами противника в глибині оборони українських військ;

При цьому загальна сума виплат за штурмові дії, згідно з проєктом, не може перевищувати 460 тис. грн.

Окремо уряд розглядає можливість запровадження 50 тис. грн для військовослужбовців, які виконують бойові або спеціальні завдання на пунктах управління органів військового управління. Виплата здійснюватиметься пропорційно часу виконання таких завдань.

Також проєкт передбачає до 30 тис. грн додаткової винагороди на місяць для військовослужбовців, які не підпадають під інші категорії виплат.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в червні 2026 року в Україні стартує реформа армії і в цьому ж місяці очікуються перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський доручив підвищити виплати військовослужбовцям із урахуванням принципу диференціації залежно від умов служби.

Як розповідав народний депутат Олексій Гончаренко, у проєктах контрактів пропонують запровадити нову матрицю виплат і грошового забезпечення. Зокрема:

базову щомісячну виплату для рядового складу — від 30 тис. грн;

щорічну винагороду за укладання контракту — 27 тис. грн;

щомісячну додаткову виплату за підписання контракту — 10 тис. грн;

виплату за взяття противника в полон — 250 тис. грн;

виплату за знищення противника — 25 тис. грн;

виплату за захоплення позицій — 40 тис. грн на день;

виплату за відновлення позицій — 20 тис. грн на день;

виплату за виконання завдань на лінії бойового зіткнення — 8,7 тис. грн на день.

Також у Верховній Раді пропонують встановити гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення для військових. Якщо закон ухвалять, їхні виплати не зможуть бути нижчими за 150% середньої зарплати в Україні і переглядатимуться кожні три місяці.

