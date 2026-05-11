Зарплати і демобілізація: з’явились деталі про нові контракти для військових Вчора 10:04 — Особисті фінанси

Контракти планують укладати у три етапи

Українським військовослужбовцям почали надсилати проєкти нових контрактів, які раніше анонсували президент України Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Документи передбачають нову систему фінансового стимулювання військових.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Які виплати передбачають контракти

У проєктах контрактів пропонують запровадити нову матрицю виплат і грошового забезпечення. Зокрема:

базову щомісячну виплату для рядового складу — від 30 тис. грн;

щорічну винагороду за укладання контракту — 27 тис. грн;

щомісячну додаткову виплату за підписання контракту — 10 тис. грн;

виплату за взяття противника в полон — 250 тис. грн;

виплату за знищення противника — 25 тис. грн;

виплату за захоплення позицій — 40 тис. грн на день;

виплату за відновлення позицій — 20 тис. грн на день;

виплату за виконання завдань на лінії бойового зіткнення — 8,7 тис. грн на день.

Строки контрактів

Проєкти передбачають два варіанти укладання контрактів:

строком на один рік для чинних військовослужбовців, які проходять службу в бойових ротах;

строком від двох років і більше для всіх категорій військовослужбовців та громадян.

На першому етапі контракти пропонують укладати з військовослужбовцями основних бойових підрозділів бойових військових частин до рівня роти включно. Йдеться, зокрема, про механізовані, мотопіхотні, штурмові, десантно-штурмові підрозділи, морську піхоту та сили спеціальних операцій.

На другому етапі — з військовослужбовцями інших підрозділів бойових військових частин, а також військових частин ВМС, безпілотних систем, ракетних військ і артилерії, авіації, зенітних ракетних військ та радіотехнічних військ.

На третьому етапі контракти планують укладати з військовослужбовцями органів військового управління, частин логістики, підтримки, медичних підрозділів, ТЦК та СП, військових вишів та інших структур.

Відстрочка після звільнення

Окремо в проєктах контрактів передбачене право на відстрочку від мобілізації після звільнення зі служби для військовослужбовців, які укладуть контракт строком від двох років.

Пропонується застосовувати розрахунок: один місяць виконання бойових завдань дорівнює трьом місяцям відстрочки.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в червні 2026 року в Україні стартує реформа армії і в цьому ж місяці очікуються перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський доручив підвищити виплати військовослужбовцям із урахуванням принципу диференціації залежно від умов служби.

