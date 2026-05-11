В Україні планують розвивати соціальну оренду для ВПО

Соціальна оренда має стати інструментом інтеграції та економічної активності для ВПО

В Україні можуть запустити соціальну оренду житла для внутрішньопереміщених осіб.

Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін за підсумками зустрічі із заступницею генерального директора Міжнародної організації з міграції з операційної діяльності Угочі Деніелс.

Стратегії для ВПО

Окрему увагу під час переговорів приділили Стратегії щодо внутрішньо переміщених осіб до 2030 року.

За словами міністра, головна мета документа полягає у відновленні самодостатності кожної переміщеної особи. Серед ключових напрямів стратегії — розвиток житлових рішень, зокрема механізму соціальної оренди як інструменту інтеграції та економічної активності.

Також сторони обговорили політику підтримки зв’язку з українцями за межами країни.

«Для нас ця ініціатива є частиною ширшої політики єдності, спрямованої на підтримку зв’язку з українцями за кордоном, координацію повернення та реінтеграції, а також узгодження зусиль урядів, донорів і діаспори. Водночас Центри єдності є практичним елементом цього підходу, забезпечуючи доступ до інформації, консультацій та підтримки для прийняття усвідомлених рішень», — додав міністр.

Новий механізм гуманітарної підтримки

Улютін розповів про запуск Рахунку гуманітарного реагування і стійкості, який має поєднати гуманітарну допомогу із системою соціальної політики.

«Рахунок дозволяє партнерам швидко спрямовувати фінансування в кризових ситуаціях безпосередньо через державні системи з використанням наявних реєстрів, механізмів адресності та платіжної інфраструктури. Такий підхід допомагає уникати дублювання, підвищує прозорість і зміцнює інституційну спроможність держави. Разом з партнерами ми плануємо використати цей рахунок для грошової підтримки українців вже наступної зими», — зазначив міністр.

Що відомо про субсидію на оренду житла для ВПО

Ця програма передбачає часткову компенсацію вартості оренди для переселенців, а також відшкодування частини податків для власників житла.

Скористатися програмою можуть ВПО, які:

виїхали з територій бойових дій або тимчасово окупованих регіонів;

втратили житло або воно стало непридатним для проживання;

не мають власного житла у безпечних областях;

витрачають на оренду понад 20% сукупного доходу сім’ї;

сім’ї; не отримують допомогу на проживання;

не беруть участі у програмі «Прихисток»;

не перебувають у родинних стосунках із орендодавцем.

Як оформити субсидію

Перший крок — укласти договір оренди відповідно до вимог постанови Кабміну № 1225 від 25 жовтня 2024 року. Після цього подається заява на призначення субсидії. Документи можна подати:

у сервісних центрах Пенсійного фонду України;

через ЦНАП;

онлайн через портал електронних послуг ПФУ (із використанням КЕП обох сторін).

Рішення ухвалюється протягом 10 робочих днів. Заявник отримує повідомлення про призначення, потребу уточнення даних або відмову з поясненням причин. Субсидію надають на шість місяців із можливістю продовження ще на один аналогічний період.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 4,6 млн внутрішньопереміщених осіб станом на початок 2026 року отримує грошову допомогу лише близько 1 млн. Це пов’язано з тим, що 2023 року держава суттєво скоротила виплати переселенцям, яких після повномасштабного вторгнення стало суттєво більше. Нагадаємо, за період з 2014 до 2022 року кількість становила 1,5 млн осіб.

Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році. Цей матеріал створено в межах проєкту з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.

