0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні планують розвивати соціальну оренду для ВПО

Особисті фінанси
216
Соціальна оренда має стати інструментом інтеграції та економічної активності для ВПО
Соціальна оренда має стати інструментом інтеграції та економічної активності для ВПО
В Україні можуть запустити соціальну оренду житла для внутрішньопереміщених осіб.
Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін за підсумками зустрічі із заступницею генерального директора Міжнародної організації з міграції з операційної діяльності Угочі Деніелс.

Стратегії для ВПО

Окрему увагу під час переговорів приділили Стратегії щодо внутрішньо переміщених осіб до 2030 року.
За словами міністра, головна мета документа полягає у відновленні самодостатності кожної переміщеної особи. Серед ключових напрямів стратегії — розвиток житлових рішень, зокрема механізму соціальної оренди як інструменту інтеграції та економічної активності.
Також сторони обговорили політику підтримки зв’язку з українцями за межами країни.
«Для нас ця ініціатива є частиною ширшої політики єдності, спрямованої на підтримку зв’язку з українцями за кордоном, координацію повернення та реінтеграції, а також узгодження зусиль урядів, донорів і діаспори. Водночас Центри єдності є практичним елементом цього підходу, забезпечуючи доступ до інформації, консультацій та підтримки для прийняття усвідомлених рішень», — додав міністр.

Новий механізм гуманітарної підтримки

Улютін розповів про запуск Рахунку гуманітарного реагування і стійкості, який має поєднати гуманітарну допомогу із системою соціальної політики.
«Рахунок дозволяє партнерам швидко спрямовувати фінансування в кризових ситуаціях безпосередньо через державні системи з використанням наявних реєстрів, механізмів адресності та платіжної інфраструктури. Такий підхід допомагає уникати дублювання, підвищує прозорість і зміцнює інституційну спроможність держави. Разом з партнерами ми плануємо використати цей рахунок для грошової підтримки українців вже наступної зими», — зазначив міністр.

Що відомо про субсидію на оренду житла для ВПО

Ця програма передбачає часткову компенсацію вартості оренди для переселенців, а також відшкодування частини податків для власників житла.
Скористатися програмою можуть ВПО, які:
  • виїхали з територій бойових дій або тимчасово окупованих регіонів;
  • втратили житло або воно стало непридатним для проживання;
  • не мають власного житла у безпечних областях;
  • витрачають на оренду понад 20% сукупного доходу сім’ї;
  • не отримують допомогу на проживання;
  • не беруть участі у програмі «Прихисток»;
  • не перебувають у родинних стосунках із орендодавцем.

Як оформити субсидію

Перший крок — укласти договір оренди відповідно до вимог постанови Кабміну № 1225 від 25 жовтня 2024 року. Після цього подається заява на призначення субсидії. Документи можна подати:
  • у сервісних центрах Пенсійного фонду України;
  • через ЦНАП;
  • онлайн через портал електронних послуг ПФУ (із використанням КЕП обох сторін).
Рішення ухвалюється протягом 10 робочих днів. Заявник отримує повідомлення про призначення, потребу уточнення даних або відмову з поясненням причин. Субсидію надають на шість місяців із можливістю продовження ще на один аналогічний період.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 4,6 млн внутрішньопереміщених осіб станом на початок 2026 року отримує грошову допомогу лише близько 1 млн. Це пов’язано з тим, що 2023 року держава суттєво скоротила виплати переселенцям, яких після повномасштабного вторгнення стало суттєво більше. Нагадаємо, за період з 2014 до 2022 року кількість становила 1,5 млн осіб.
У матеріал за посиланням Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році. Цей матеріал створено в межах проєкту з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
Також ми розповідали, Україна хоче отримати від Європейського Союзу дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, зокрема, щодо вразливих категорій населення, для подальшого планування політики повернення та підготовки громад.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВПООренда житла
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems