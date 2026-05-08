Україна хоче отримати від ЄС дані про біженців, щоб підготувати політику їхнього повернення

Дані необхідні для подальшого планування політики повернення громадян та підготовки українських громад.

Україна хоче отримати від Європейського Союзу дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, зокрема, щодо вразливих категорій населення, для подальшого планування політики повернення та підготовки громад.

Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін за підсумками зустрічі із Європейським комісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером.

Питання тимчасового захисту після 2027 року

Під час переговорів сторони приділили увагу можливому завершенню режиму тимчасового захисту для українців у ЄС після березня 2027 року.

Улютін наголосив, що для України важливо уникнути правової невизначеності та різних підходів щодо українських громадян, які через війну вимушено перебувають у країнах Європейського Союзу.

«Наша позиція є чіткою: ми хочемо, щоб українці поверталися додому, але це має бути добровільне та усвідомлене рішення. Ключовим чинником для прийняття такого рішення залишається безпека, яка залежить від ситуації на місцях та від наших Збройних Сил», — зазначив Улютін.

Він додав, що люди повинні мати чіткі, передбачувані і законні можливості для подальшого перебування у ЄС до моменту, поки не будуть забезпечені умови для повернення

Україна хоче отримати дані про вразливі категорії громадян

У цьому контексті міністр наголосив на важливості отримання інформації про українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, зокрема про вразливі категорії населення.

За його словами, ці дані необхідні для подальшого планування політики повернення громадян та підготовки українських громад.

Ринок праці та Unity Hub

Сторони також обговорили питання легальної міграції та інтеграції громадян на ринку праці, збереження людського капіталу України для майбутнього відновлення та роль Центрів єдності як інструменту підтримки зв’язку з українцями за кордоном.

Міністр зазначив, що перший Unity Hub, відкритий у Берліні, вже демонструє значний попит серед українських громадян — за перші два тижні роботи було надано майже півтисячі консультацій.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україна може зіткнутися з повільним поверненням громадян із-за кордону. Після закінчення війни додому повернеться лише 10−15% українців.

Як свідчать дані дослідження Центру економічної стратегії, найвищий рівень бажання повернутися до України серед біженців, які залишили країну через бойові дії, а найнижчий — серед молодих людей. За розрахунками експертів, після закінчення війни до України повернеться 1,3−2,2 млн біженців:

оптимістичний сценарій. Повернуться 2,2 млн українців, залишаться за кордоном — 2,1 млн біженців (без урахування рф та білорусі);

Повернуться 2,2 млн українців, залишаться за кордоном — 2,1 млн біженців (без урахування рф та білорусі); середній сценарій. Повернуться 1,6 млн біженців, а 2,7 млн залишаться за кордоном;

Повернуться 1,6 млн біженців, а 2,7 млн залишаться за кордоном; песимістичний сценарій. Повернуться лише 1,3 млн українців, а за кордоном залишаться 3,0 млн.

