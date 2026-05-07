Міжнародні резерви у квітні зменшилися: НБУ назвав причини

Казна та Політика
29
Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку
Міжнародні резерви України cтаном на 1 травня 2026 року, за попередніми даними, становили $48 214,7 млн. У квітні вони зменшилися на 7,3%.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
«Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики та від міжнародних партнерів. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — сказано в повідомленні.

Динаміку резервів у квітні визначала низка чинників

1. Операції на валютному ринку України.
У квітні порівняно з березнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 25,1%. Відповідно до балансових даних НБУ в квітні продав на валютному ринку $3 576,7 млн.
2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в квітні надійшло $377,9 млн, у тому числі:
  • $339,4 млн — від розміщення валютних ОВДП;
  • $38,5 млн — через рахунки Світового банку.
Крім того, Україна отримала кредит $1010,0 млн відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $716,6 млн, у тому числі:
  • $433,7 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $186,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $73,4 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄС;
  • $22,8 млн — сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $255,3 млн.
3. Переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют).
У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $378,0 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.
Раніше НБУ пояснив, чому скоротилися міжнародні резерви України. У лютому на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшов 1 млрд дол. США, зокрема:
  • 690,8 млн дол. США — через рахунки Світового банку в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • 309,6 млн дол. США — від розміщення ОВДП.
Також в Національному банку України вважають, що зниження дохідності облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), яке спостерігається від початку 2026 року, є природним ринковим процесом і не створює загроз для фінансової системи. Регулятор пояснює це поєднанням високого попиту, сповільнення інфляції та зміною очікувань інвесторів.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
