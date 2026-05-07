Міжнародні резерви у квітні зменшилися: НБУ назвав причини

Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку

Міжнародні резерви України cтаном на 1 травня 2026 року, за попередніми даними, становили $48 214,7 млн. У квітні вони зменшилися на 7,3%.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

«Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики та від міжнародних партнерів. Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — сказано в повідомленні.

Динаміку резервів у квітні визначала низка чинників

1. Операції на валютному ринку України.

У квітні порівняно з березнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 25,1%. Відповідно до балансових даних НБУ в квітні продав на валютному ринку $3 576,7 млн.

2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в квітні надійшло $377,9 млн, у тому числі:

$339,4 млн — від розміщення валютних ОВДП;

$38,5 млн — через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала кредит $1010,0 млн відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $716,6 млн, у тому числі:

$433,7 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$186,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$73,4 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄС;

$22,8 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $255,3 млн.

3. Переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют).

У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $378,0 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Раніше НБУ пояснив , чому скоротилися міжнародні резерви України. У лютому на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшов 1 млрд дол. США, зокрема:

690,8 млн дол. США — через рахунки Світового банку в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

309,6 млн дол. США — від розміщення ОВДП.

Також в Національному банку України вважають , що зниження дохідності облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), яке спостерігається від початку 2026 року, є природним ринковим процесом і не створює загроз для фінансової системи. Регулятор пояснює це поєднанням високого попиту, сповільнення інфляції та зміною очікувань інвесторів.

