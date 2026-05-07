Зарплати педагогів підвищать ще на 20%: уряд назвав терміни

Особисті фінанси
Із вересня передбачене підвищення на 20%
З 1 вересня 2026 року працівникам освіти планують підвищити заробітну плату на 20%.
Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками спеціального освітнього селектора із громадами.

Підвищення зарплат педагогів

«Ключове питання — зарплати педагогів. З 1 січня держава підвищила їх на 30% і забезпечила необхідний ресурс. Водночас зарплати в дитсадках і позашкіллі фінансуються з місцевих бюджетів, тому можливості громад різні. Частина регіонів не змогла повною мірою забезпечити підвищення. Визначили такі громади й працюватимемо з кожним регіоном окремо. Міністр освіти і науки разом із Мінфіном мають запропонувати рішення. Із вересня передбачене наступне підвищення — ще на 20%», — зазначила очільниця уряду.

Фінансування укриттів, автобусів і харчоблоків

Окрема увага приділяється освітній інфраструктурі.
«Пріоритет уряду — безпечне й комфортне офлайн-навчання, — наголосила Свириденко. —- Уже розподілено 6 млрд грн на укриття, 1 млрд грн — на харчоблоки, 2 млрд грн — на понад 500 шкільних автобусів. Очікуємо від регіонів чіткі списки потреб і пріоритетних громад».
Також визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи. Регіони передбачили близько 3 млрд грн, держава додасть ще 3,5 млрд грн співфінансування.

Підготовка шкіл до зими

Ще один фокус — на підготовці до зими.
«Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним», — зазначила прем’єр-міністерка України.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що деякі педагогічні працівники в Україні можуть розраховувати на надбавку від 20% до 40% посадового окладу. Підвищення грошового забезпечення передбачене для вчителів, яким присвоїли почесне звання. Ця доплата є обов’язковою для всіх бюджетних закладів освіти.
Якщо педагогу присвоїли звання «народний», йому встановлюється надбавка у розмірі 40% посадового окладу. Почесне звання «заслужений» є гарантією підвищення ставки заробітної плати на 20%.
Також ми писали, що Міністерство освіти і науки розробило законопроєкт про зміну системи оплати праці педагогів, однак наразі документ не має підтримки професійних спілок.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗарплатаКабмінОсвіта
