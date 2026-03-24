Підвищення зарплати вчителів: Лісовий розповів про проблеми через позицію профспілок

Профспілки не погоджуються ані на підвищення навантаження, ані на зміну структури оплати праці

Міністерство освіти і науки розробило законопроєкт про зміну системи оплати праці педагогів, однак наразі документ не має підтримки професійних спілок.

Про це повідомив міністр Оксен Лісовий на пресконференції за підсумками трьох років роботи команди Міносвіти, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, законопроєкт уже підготовлено і він перебуває на стадії обговорення, передусім із профспілками. Водночас наразі їхньої згоди немає.

«Профспілки не погоджуються ані на підвищення навантаження, ані на зміну структури оплати праці. Попередньо ми не маємо їхньої згоди. Водночас профспілка освітян є найбільшою в країні та добре організованою, тому її позицію необхідно враховувати», — зазначив Лісовий.

Позиція Міносвіти

Міністр наголосив, що в умовах виснаження суспільства та відносно низької оплати праці педагогів відомство не може ігнорувати позицію професійної спільноти та запроваджувати жорсткі зміни.

За його словами, законопроєкт буде подано на розгляд уряду, центральних органів виконавчої влади, а згодом і парламенту лише після того, як професійні спільноти принаймні займуть нейтральну позицію щодо запропонованих змін.

Альтернативний сценарій

У звʼязку з цим, міністр розповів, що у відомства є «план Б», до якого схиляються професійні спілки.

«Вони розуміють, що зміна структури заробітної плати, потребує більшого часу, щоб ми опрацювали і врахували цілий ряд різноманітних пропозицій, які конструктивно вплинуть на заробітну плату вчителів. Тому на сьогодні такий сценарій — прийняття закону, який буде вступати в силу пізніше, також існує», — зазначив він.

На уточнююче запитання Лісовий відповів, що це може відбутися з 2027 року.

Рішення у держбюджеті-2026

За результатами розгляду у Верховній Раді державний бюджет на 2026 рік не передбачає збільшення тижневого навантаження і переведення вчителів із безстрокових на строкові контракти.

Документом передбачено з 1 січня 2026 року підвищення зарплати педагогічних працівників на 30%, а з 1 вересня 2026 року — ще на 20%. Водночас уряду доручено розробити нову систему оплати праці, яка передбачатиме значний базовий посадовий оклад і яка має запрацювати з вересня 2026 року.

23 грудня 2025 року у Міносвіти розповіли, які чотири моделі оплати праці педагогів на сьогодні розробило відомство для подальшого обговорення із зацікавленими сторонами. Зокрема, моделі передбачають:

збільшення навантаження;

відсутність збільшення навантаження;

пропорційне підвищення зарплат для різних категорій вчительства;

непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу у професію.

З 1 січня 2026 року вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримали підвищення заробітної плати на 30%.

21 січня в Міносвіти заявили, що нова модель оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників має запрацювати з 1 вересня 2026 року.

В той же час в середині лютого міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що у разі, якщо освітянські спільноти не погодять один із чотирьох сценаріїв реформи структури зарплати вчителів, з вересня відбудеться просто підвищення на 20%

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міністерство освіти і науки розробило калькулятор для точного розрахунку заробітної плати вчителя з урахуванням підвищення. Калькулятор створено для того, щоб з урахуванням підвищення окладу кожен учитель міг індивідуально розрахувати точну суму заробітної плати, зокрема з усіма надбавками та доплатами.

