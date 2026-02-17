На підвищення зарплат вчителям не вистачає грошей — Гетманцев Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Перелік посад, для яких передбачено підвищення, значно ширший, ніж перелік закладів, що фінансуються з освітньої субвенції

У бюджетах місцевих громад недостатньо ресурсів для виконання урядового рішення про підвищення зарплат педагогам і соціальним працівникам.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

У чому проблема

«Отримав звернення від голови Асоціації прифронтових міст та громад Ігоря Терехова і безпосередньо від громад щодо проблемної ситуації, яка виникла після ухвалення урядом постанов про підвищення посадових окладів», — повідомив Гетмацнв.

Уряд раніше ухвалив рішення про збільшення посадових окладів:

на 40% — педагогам;

у 2,5 раза — соціальним працівникам.

За словами Гетманцева, рішення є соціально виправданим, однак не забезпечене необхідним фінансовим ресурсом. Більшість громад, особливо прифронтових, не можуть профінансувати підвищення власними силами.

Чому виник дефіцит

Нардеп зазначає, що проблема має системний характер. «Перелік посад, для яких передбачено підвищення, значно ширший, ніж перелік закладів, що фінансуються з освітньої субвенції», — каже Гетманцев.

Субвенція не покриває оплату праці працівників дошкільної, позашкільної, мистецької, професійно-технічної освіти. Також не забезпечено підвищення оплати праці працівників соціальної та реабілітаційної сфери.

Що пропонують у парламенті

Народні депутати зареєстрували законопроєкт про зміни до Держбюджету-2026, який передбачає збільшення доходів загального фонду на 20 млрд грн за рахунок додаткових податкових надходжень від детінізації економіки та спрямування цих коштів на цільові субвенції для забезпечення підвищення оплати праці.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на міністра освіти і науки України Оксена Лісового писав , що в низці українських громад педагоги не отримали надбавку до заробітної плати через технічні причини. Проблема буде вирішена найближчим часом.

З 1 січня 2026 року зарплати мають бути підвищені на 30%. Йдеться саме про посадові оклади працівників закладів загальної середньої освіти, позашкільної, дошкільної освіти, викладачів професійних училищ та коледжів. Для цієї мети в грудні 2025 року було розподілено 92 мільярди і на початку січня ці кошти були доведені до громад.

