Переплатили 2 млн гривень за дорожню сіль: перед судом постане посадовець Сьогодні 14:31 — Кримінал

Прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району міста Києва».

Про це пише Київська прокуратура.

Посадовця обвинувачують у службовій недбалості під час закупівлі протиожеледних засобів, що спричинило збитки столичному бюджету.

Встановлено, що посадовець як представник комунального підприємства мав провести моніторинг цін на засоби проти ожеледиці для визначення їх очікуваної вартості. Однак моніторинг цін не був проведений належним чином, внаслідок чого дорожню сіль закупили за ціною, вищою за ринкову. Таким чином за неї переплатили понад 2 млн гривень, що підтверджено висновками експертиз.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для держави.

