Майнінг на краденій електриці на 9 млн грн: українець роками обходив лічильники
У Житомирській області правоохоронці викрили місцевого жителя, який організував масштабну схему незаконного споживання електроенергії для криптомайнінгу. За попередніми оцінками, його дії завдали державним енергетичним компаніям збитків майже на 9 млн грн.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, чоловік облаштував у власному будинку майнінгову ферму з використанням промислового обладнання, водночас оплачуючи електроенергію за тарифами для побутових споживачів.
Щоб приховати фактичні обсяги споживання, він встановив у лічильник спеціальний пристрій, який дозволяв зупиняти облік електроенергії.
Згодом підозрюваний розширив діяльність і організував додаткові майнінгові потужності в орендованому виробничому приміщенні з окремою трансформаторною підстанцією. За версією правоохоронців, електроенергія там також використовувалася за аналогічною схемою заниження обсягів споживання.
Підозри та слідство
У листопаді 2025 року чоловікові вже повідомляли про підозру за аналогічним правопорушенням.
Наразі, за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури, йому оголошено нову підозру за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, викрадення електроенергії, несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, вчиненого в умовах воєнного стану.
Досудове розслідування триває.
Поділитися новиною
Також за темою
Майнінг на краденій електриці на 9 млн грн: українець роками обходив лічильники
ДБР викрило мільйонні відкати на продуктах для ЗСУ
У Запоріжжі викрили мережу шахрайських call-центрів, які ошукали людей на мільйони
В Україні викрили шахрайську групу, яка завдала збитків банкам на понад 13 млн грн
Компанія без досвіду постачала на фронт неякісні міни на мільярди гривень — розслідування ДБР
Податківці виявили понад 800 ФОП, задіяних у схемах мінімізації податків