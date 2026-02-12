Майнінг на краденій електриці на 9 млн грн: українець роками обходив лічильники Сьогодні 09:45 — Кримінал

У Житомирській області чоловік організував масштабну схему незаконного споживання електроенергії для криптомайнінгу, gp.gov.ua

У Житомирській області правоохоронці викрили місцевого жителя, який організував масштабну схему незаконного споживання електроенергії для криптомайнінгу. За попередніми оцінками, його дії завдали державним енергетичним компаніям збитків майже на 9 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік облаштував у власному будинку майнінгову ферму з використанням промислового обладнання, водночас оплачуючи електроенергію за тарифами для побутових споживачів.

Щоб приховати фактичні обсяги споживання, він встановив у лічильник спеціальний пристрій, який дозволяв зупиняти облік електроенергії., gp.gov.ua

Згодом підозрюваний розширив діяльність і організував додаткові майнінгові потужності в орендованому виробничому приміщенні з окремою трансформаторною підстанцією. За версією правоохоронців, електроенергія там також використовувалася за аналогічною схемою заниження обсягів споживання.

Підозри та слідство

У листопаді 2025 року чоловікові вже повідомляли про підозру за аналогічним правопорушенням.

Наразі, за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури, йому оголошено нову підозру за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, викрадення електроенергії, несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, вчиненого в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування триває.

