ДБР викрило мільйонні відкати на продуктах для ЗСУ

Організатором оборудки став начальник продовольчої служби однієї з військових частин

Працівники Державного бюро розслідувань викрили та заблокували масштабну корупційну схему під час постачання продуктів харчування для бойових підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області.

За даними слідства, організатором оборудки став начальник продовольчої служби однієї з військових частин. Він діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника продуктів харчування для ЗСУ.

Суть схеми

Суть схеми полягала у так званих безтоварних операціях. Посадовці підписували акти приймання-передачі на повний обсяг продукції, тоді як фактично до військових частин доставляли лише її частину. Решту продукції списували через підконтрольних осіб.

Крім недопоставок, якість фактично завезених продуктів не відповідала встановленим вимогам. Військовослужбовцям постачали, зокрема, гнилі овочі та фрукти, у тому числі для підрозділів, які виконували завдання на активних ділянках фронту.

За приймання неякісних продуктів та ненаправлення рекламаційних листів начальник продовольчої служби отримував неправомірну вигоду готівкою. Розмір «відкатів» сягав до 50% від вартості поставок. Лише за тиждень сума незаконних виплат могла перевищувати 1 млн гривень.

Отримані кошти фігурант використовував для особистого збагачення. Він придбав нерухомість у двох житлових комплексах, кілька автомобілів преміумкласу та інші дороговартісні речі, оформлюючи майно на близьких осіб.

Вилучене майно

Під час обшуків у підозрюваного вилучили автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн гривень, а також боргові розписки на 120 тис. доларів США.

Підозри

Начальника продовольчої служби затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство), ч. 2 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану).

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Також про підозру повідомили його підлеглій із продовольчої служби тилу. За даними слідства, вона отримувала готівку від постачальників за списування неякісних продуктів та передавала частину коштів керівнику. Під час обшуків у неї вилучили 20 тис. доларів США. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України — надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

