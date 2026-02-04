0 800 307 555
Податківці виявили понад 800 ФОП, задіяних у схемах мінімізації податків

Кримінал
26
Державна податкова служба виявила 10 відомих торгових мереж, які застосовували схеми так званого «дроблення бізнесу». За попередніми оцінками, можливе ухилення від сплати податків перевищує 1 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті ДПС.
Йдеться про торгові мережі, які здійснюють роздрібний продаж побутової техніки та електроніки, одягу і взуття, продуктів харчування. До схеми вони залучили понад 800 фізичних осіб — підприємців.

Механізм «дроблення бізнесу»

У ДПС зазначили, що застосування «дроблення бізнесу» не має жодної ділової мети та використовується виключно для мінімізації податкових зобов’язань. Це штучний поділ великих або середніх прибуткових компаній на десятки чи сотні ФОП, які працюють на спрощеній системі оподаткування.
Такий підхід дозволяє формально залишатися в межах установлених лімітів доходів та уникати сплати податків у повному обсязі.
На практиці після досягнення одним ФОП граничного обсягу доходу відповідної групи платника єдиного податку до схеми вводиться інший підприємець. При цьому бізнес продовжує працювати як єдина мережа — з тими самими торговими приміщеннями, персоналом, товарами та брендом.

Подальші дії

Матеріали щодо виявлених фактів передано до Бюро економічної безпеки України, за якими наразі проводяться досудові розслідування.
За матеріалами:
Finance.ua
ФОПДПС
