Збитки на понад 100 млн грн: Україна та Чехія ліквідували міжнародну інвестиційну шахрайську мережу

Шахраї пропонували потерпілим "вигідні" інвестиції з обіцянками швидких і високих прибутків.

Українські та чеські правоохоронці припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка роками ошукувала громадян країн Європейського Союзу, маскуючи шахрайство під інвестиційні проєкти.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як працювала схема

Учасники злочинної організації пропонували потерпілим нібито вигідні інвестиції з обіцянками швидких і високих прибутків. Для створення видимості легальної діяльності вони запускали сайти, стилізовані під реальні інвестиційні платформи, розміщували рекламу та вигадані позитивні відгуки, а також демонстрували фіктивні виплати.

Після первинних вкладень потерпілих переконували збільшувати інвестиції.

Шахрайська структура діяла з території України та була орієнтована переважно на громадян країн ЄС.

Обшуки та підозри

Офіс Генерального прокурора у взаємодії з правоохоронними органами Чеської Республіки провів черговий етап ліквідації міжнародної злочинної організації. Правоохоронці задокументували нові епізоди протиправної діяльності та вжили комплекс заходів для притягнення винних до відповідальності.

22 січня 2026 року на території України проведено понад 20 обшуків. За їх результатами ще шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру, п’ятьох із них затримано одразу після проведення слідчих дій. Їм вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Арешт майна та активів

Крім того, прокурори звернулися до суду з клопотанням про арешт понад 20 об’єктів елітної нерухомості, які, за даними слідства, були набуті або використовувалися у межах злочинної діяльності.

Це вже друга реалізація у межах одного кримінального провадження.

Раніше було викрито та припинено діяльність шахрайського кол-центру, який під виглядом інвестицій ошукував громадян країн Європи.

Працівники кол-центру переконували людей вкладати кошти у нібито прибуткові проєкти, використовуючи фіктивні інвестиційні платформи та маніпулятивні маркетингові інструменти.

За результатами слідчих дій п’ятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою: організатору визначено заставу у розмірі 20 млн грн, іншим по 10 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також понад 1,5 млн доларів США готівкою.

Після аналізу вилученої техніки встановлено 113 потерпілих громадян Чеської Республіки. Загальна сума завданих збитків становить близько 100 млн грн.

