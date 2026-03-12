Фальшиві долари за пів ціни: БЕБ завершило розслідування схеми збуту валюти Сьогодні 16:14 — Кримінал

У Києві судитимуть групу осіб за збут підроблених доларів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві завершили досудове розслідування у справі щодо збуту підробленої іноземної валюти. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Підроблені долари продавали за пів ціни

За даними слідства, учасники групи організували незаконний продаж фальшивих банкнот номіналом 100 доларів США нового зразка. Вони діяли за попередньою змовою та збували підроблену валюту приблизно за половину її реальної вартості.

Під час чергової спроби продажу правоохоронці затримали одного з учасників групи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України — тобто без ухвали суду, оскільки його викрили під час вчинення злочину. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підробку було складно відрізнити від оригіналу

Експертне дослідження показало, що банкноти не відповідали офіційним грошовим знакам США за якістю друку та елементами захисту. Водночас візуально відрізнити фальшиві купюри від справжніх було складно навіть із використанням детектора банкнот.

Читайте також Фальшиві долари: які купюри частіше підробляють

Фігурантам повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 199 Кримінального кодексу України — виготовлення, зберігання та збут підробленої іноземної валюти.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Створено за допомогою ШІ

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.