НАБУ викрило схему розкрадання понад 32 млн грн на підприємствах «Укроборонпрому» Сьогодні 21:15 — Кримінал

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану злочинну групу, яка у 2014−2019 роках заволоділа коштами державних підприємств, учасників концерну «Укроборонпром», на суму понад 32 млн грн. Також правоохоронці задокументували замах на заволодіння ще понад 19 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Схема з фіктивними іноземними посередниками

За даними слідства, схема полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером продукції та послуг військового призначення іноземних компаній для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах.

Йдеться про компанії, зареєстровані у Великій Британії та Чехії. Насправді вони не виконували жодних посередницьких функцій, оскільки всю роботу фактично здійснювали штатні працівники державного підприємства.

Протягом 2014−2019 років посередникам сплатили понад $560 тисяч (еквівалент 13,3 млн грн) та майже 670 тисяч євро (еквівалент 19,3 млн грн). Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та розподілялися між учасниками злочинної групи.

Окрім того, протягом 2016−2019 років службові особи підприємства-спецекспортера склали первинні документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам орієнтовно $172 тисячі (еквівалент 4,4 млн грн) та майже 500 тисяч євро (еквівалент 14,7 млн грн). Проте цього не сталося, оскільки учасники оборудки дізналися про активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних схем.

Хто фігурує у справі

Серед підозрюваних:

колишній директор державного підприємства (наразі обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість»);

колишній радник директора підприємства-спецекспортера;

бенефіціар приватної компанії.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії також є підозрюваними у іншому кримінальному провадженні НАБУ і САП щодо заволодіння 146 млн грн державних підприємств, учасників концерну «Укроборонпром».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.