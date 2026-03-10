0 800 307 555
Правоохоронці викрили корупційну схему в держкомпанії «Автомобільні дороги України»

Кримінал
Правоохоронці викрили посадовців АТ «ДАК „Автомобільні дороги України“», яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у відчуженні державних активів.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Схема з відчуженням державного майна

За даними слідства, представнику бізнесу запропонували «допомогу» у безперешкодному придбанні та відчуженні майнового комплексу на території Волинської області, що перебуває на балансі державної компанії. За вирішення цього питання вимагали грошову винагороду.
Передачу коштів організували через начальника відділу дочірнього підприємства «Київське обласне дорожнє управління», який виступав посередником між підприємцем і керівництвом товариства.

Процес затримання

Правоохоронці затримали його під час отримання 10 000 доларів США. За даними слідства, ці кошти призначалися заступнику голови правління товариства за сприяння у вирішенні питання щодо відчуження активів компанії.
Начальнику відділу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Посадовця затримали під час отримання хабаря
Посадовця затримали під час отримання хабаря
Під час подальших слідчих дій встановлено, що 5 000 доларів із отриманих коштів він передав заступнику голови правління компанії. Посадовця затримали під час одержання цих грошей.
Заступнику голови правління також повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.
