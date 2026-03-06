Інкасаторів «Ощадбанку» затримали за підозрою «у відмиванні грошей» Вчора 12:05 — Кримінал

5 березня 2026 року в Угорщині затримали сімох громадян України — інкасаторів «Ощадбанку». Працівників банку підозрюють у нібито причетності до справи про відмивання грошей.

Про це пише угорське видання index.hu

Там заявили, що серед затриманих осіб — колишній генерал української розвідки. Разом із ними правоохоронці зупинили два броньовані інкасаторські автомобілі, якими, за даними слідства, перевозили значні суми готівки та золото.

Розслідування веде Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV). Правоохоронці підозрюють причетність затриманих до відмивання грошей.

Що саме перевозили

Два броньовані інкасаторські автомобілі також були затримані під час операції.

За інформацією NAV, транспортні засоби рухалися з Австрії до України. У них нібито перевозили:

40 мільйонів доларів США;

35 мільйонів євро;

9 кілограмів золота.

Розслідування у справі

У NAV повідомили, що кримінальне провадження розпочато за підозрою у відмиванні грошей. Розслідування проводять відповідно до кримінально-процесуального законодавства за участю Антитерористичного центру.

За даними угорської сторони, управління вантажем здійснював колишній генерал української секретної служби.

«Тільки цього року через територію Угорщини до України було перевезено понад 900 мільйонів доларів США, 420 мільйонів євро та 146 кілограмів золотих злитків. NAV проводить розслідування відповідно до Кримінально-процесуального закону за сприяння Антитерористичного центру», — кажуть в угорській податковій та митній адміністрації.

Що відомо наразі

Раніше ми повідомляли , що «Ощадбанк» заявив про викрадення в Угорщині своїх співробітників, а також двох автомобілів інкасаторської служби та цінностей.

Національний банк України також зробив офіційну заяву . Там кажуть, що відповідно до даних GPS сигналу автомобілі «Ощадбанку» можуть знаходитися у центрі Будапешту.

Там також роз’яснили, що інкасаторські бригади здійснювали чергове перевезення значного обсягу іноземної валюти та банківських металів відповідно до міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ «Ощадбанк». Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур.

«Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу», — наголосив регулятор.

