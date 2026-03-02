Керівництво енергокомпанії підозрюють у розтраті 68 млн грн Сьогодні 18:30 — Кримінал

Власнику енергокомпанії оголосили підозру через зарплату 1 млн грн на місяць, gp.gov.ua

Кінцевому бенефіціарному власнику енергорозподільчої компанії північного регіону України та трьом посадовим особам товариства повідомили про підозру у заволодінні коштами підприємства в особливо великих розмірах. Йдеться про 68 млн грн, які могли бути використані на захист енергетики Сумської області, однак були витрачені на оплату зарплати «фіктивному раднику».

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, контрольний пакет акцій енергокомпанії перебуває у власності приватних структур, тоді як частка належить державі.

Схема виведення коштів

З метою уникнення виплати державі частини прибутку у вигляді дивідендів та для особистого збагачення була організована схема виведення коштів підприємства.

Для цього, один з власників, до якого за рішенням РНБО у 2025 році застосовано санкції, фіктивно влаштувався на посаду радника голови на таких умовах:

1 млн грн заробітної плати щомісяця;

дистанційний формат роботи;

фактичне навантаження — близько 4 годин на тиждень.

При цьому, місячний розмір заробітної плати у 5−7 разів перевищував десятикратний розмір, максимально визначений НКРЕКП для працівників цього товариства.

Слідство встановило, що п період 2020−2024 років унаслідок реалізації цієї схеми підприємству завдано майже 68 млн грн збитків, що підтверджено експертними дослідженнями.

Кому повідомили про підозру

Підозру повідомлено бенефіціарному власнику товариства, колишньому та чинному керівникам компанії, а також фінансовому директору.

За даними слідства, вони забезпечували організацію кадрових рішень, погодження умов оплати праці та проведення фінансових операцій, необхідних для реалізації схеми.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

