«Помили» авто на мільйон гривень — деталі

Кримінал
Вкрали гроші на автомийці
До Солом’янського управління поліції Києва із заявою про крадіжку звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що після візиту на автомийку виявила зникнення з багажника свого автомобіля близько мільйона гривень.
Про це пише Поліція Києва.

Що сталось

Киянка під час нічної повітряної тривоги забрала з дому всі заощадження та спустилася до паркінгу, де перечікувала небезпеку в автомобілі. Згодом вона залишила гроші у багажнику та віддала авто на мийку. Після обслуговування виявилося, що частина грощей зникла.
Для з’ясування обставин на місце виїжджала слідчо-оперативна група.
Правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє працівників мийки — 29-річний та 33-річний чоловіки. Під час зміни вони помітили в багажнику автомобіля гроші та вирішили привласнити частину з них. Так, фігуранти забрали 22 500 доларів та 1 700 євро, які згодом розділили між собою.
Поліцейські затримали обох чоловіків у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Більшу частину викраденої суми вдалося вилучити та повернути власниці, решту зловмисники встигли витратити.
Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.
Найсуворіше покарання, передбачене санкцією статті, — до 8 років позбавлення волі.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
