Вкрали гроші на автомийці

До Солом’янського управління поліції Києва із заявою про крадіжку звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що після візиту на автомийку виявила зникнення з багажника свого автомобіля близько мільйона гривень.

Що сталось

Киянка під час нічної повітряної тривоги забрала з дому всі заощадження та спустилася до паркінгу, де перечікувала небезпеку в автомобілі. Згодом вона залишила гроші у багажнику та віддала авто на мийку. Після обслуговування виявилося, що частина грощей зникла.

Для з’ясування обставин на місце виїжджала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє працівників мийки — 29-річний та 33-річний чоловіки. Під час зміни вони помітили в багажнику автомобіля гроші та вирішили привласнити частину з них. Так, фігуранти забрали 22 500 доларів та 1 700 євро, які згодом розділили між собою.

Поліцейські затримали обох чоловіків у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Більшу частину викраденої суми вдалося вилучити та повернути власниці, решту зловмисники встигли витратити.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Найсуворіше покарання, передбачене санкцією статті, — до 8 років позбавлення волі.

