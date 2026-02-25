СБУ викрила корупційну схему під час будівництва укриттів для літаків Сьогодні 17:50 — Кримінал

У Житомирській області викрили командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та керівника обласного управління СБУ на корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Головне управління внутрішньої безпеки СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрило схему розкрадання коштів оборонного бюджету України, до якої причетні високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України», — сказано в повідомленні.

Як працювала схема

Фігуранти організували схему привласнення державних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд.

За матеріалами справи, йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об’єктах, зокрема оперативних аеродромах Сил оборони.

Встановлено, що у травні 2025 року на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів було виділено 1,4 млрд грн.

Перевірки показали, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це, підрядникам почали перераховувати авансові платежі.

Щоб зупинити перевірки та приховати розтрату коштів, посадовці, за версією слідства, організували передачу неправомірної вигоди у розмірі близько 13 млн грн.

Затримання посадовців

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали обох фігурантів «на гарячому» під час передачі їм 320 тисяч доларів США.

Наразі посадовцям, відповідно до вчинених злочинів, готується повідомлення про підозру за ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) і ст. 426−1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України.

