На закупівлі живлення для світлофорів в Одесі «нагріли» з бюджету майже 21 млн грн (фото)
Викрито схему завищення вартості блоків безперебійного живлення та акумуляторів для світлофорів, учасники якої незаконно заволоділи понад 20,7 млн грн бюджетних коштів.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
В організації схеми слідство підозрює директора одного з підприємств, який фактично контролює групу компаній. До її реалізації він залучив посадових осіб комунальної установи «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради, адвоката та керівників ще двох підприємств.
У 2024 році підконтрольні компанії регулярно вигравали тендери та постачали обладнання за завідомо завищеними цінами.
Під час обшуків у приміщеннях комунальної установи, за місцем проживання фігурантів та за адресами підприємств вилучено чорнові записи, розрахунки вартості обладнання та матеріали, що підтверджують узгодження цін між компаніями.
Про підозру прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили 7 особам: двом посадовцям КУ «СМЕП», власнику групи компаній, двом директорам, адвокату та співробітнику підконтрольного підприємства.
Їм інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах, учинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).
