0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

$1,2 млн збитків: правоохоронці ліквідували фейкову криптобіржу

Кримінал
33
СБУ спільно з колегами Латвії та Литви затримали лідера злочинної організації та 10 його спільників
СБУ спільно з колегами Латвії та Литви затримали лідера злочинної організації та 10 його спільників, ssu.gov.ua
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та правоохоронними органами Латвійської і Литовської Республік припинили діяльність масштабної шахрайської мережі, яка виманювала кошти у громадян Європейського Союзу під виглядом інвестицій у криптовалютні проєкти. У Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10 його спільників.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Схема з фейковими криптобіржами

За даними слідства, протягом року ділки «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу.
Для реалізації «схеми» її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти.
Під час обшуків було вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку
Під час обшуків було вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, ssu.gov.ua
Встановлено, що для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.
На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та «прибутковості» інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.

Як діяли зловмисники

На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів «заохочували» миттєвими дивідендами.
У такий спосіб жертва афери потрапляла «на гачок» і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів.
Щойно розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.
Шахраї пропонували вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти
Шахраї пропонували вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти, ssu.gov.ua

Обшуки та підозри

Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми», а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.
Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
  • чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
  • чч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).
Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
КриптовалютаКриптозлочини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems