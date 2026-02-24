$1,2 млн збитків: правоохоронці ліквідували фейкову криптобіржу Сьогодні 07:52 — Кримінал

СБУ спільно з колегами Латвії та Литви затримали лідера злочинної організації та 10 його спільників, ssu.gov.ua

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та правоохоронними органами Латвійської і Литовської Республік припинили діяльність масштабної шахрайської мережі, яка виманювала кошти у громадян Європейського Союзу під виглядом інвестицій у криптовалютні проєкти. У Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10 його спільників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Схема з фейковими криптобіржами

За даними слідства, протягом року ділки «заробили» на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу.

Для реалізації «схеми» її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти.

Під час обшуків було вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, ssu.gov.ua

Встановлено, що для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.

На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та «прибутковості» інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.

Як діяли зловмисники

На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів «заохочували» миттєвими дивідендами.

У такий спосіб жертва афери потрапляла «на гачок» і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів.

Щойно розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.

Шахраї пропонували вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти, ssu.gov.ua

Обшуки та підозри

Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми», а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

чч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

